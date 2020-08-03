Карантинні зони України з 3 серпня: список міст і районів

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В Україні сьогодні, 3 серпня, набрали чинності нові правила адаптивного карантину. Зокрема, міста і райони розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.

Як повідомляла раніше NNS , відповідне рішення було прийнято на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в п'ятницю, 31 липня.

Згідно з новими правилами, Україна розділена на чотири зони за рівнем захворюваності на коронавірус - зелена, червона, помаранчева і жовта.

Для населених пунктів і районів з зеленої зони діятимуть правила карантину, які встановлені по країні. У червоній зоні вводяться додаткові обмеження. Помаранчева - вводить обмеження для закладів розміщення і масових заходів. Жовта - є буферною зоною, яка повинна насторожувати.

Зокрема, в червону, помаранчеву і жовту зони увійшли наступні населенні пункти та райони:

Червона:

Луцьк

Тернопіль,

Кіцманський район Чернівецької області.

Однак, попри потрапляння до червоної зони, місцеві органи влади Луцька та Тернополя відмовилися посилювати обмеження. У міськрадах заявили, що не бачать підстав для посилення карантину та не розуміють, чому міста потрапили до червоної зони.

Помаранчева:

Івано-Франківськ;

Львів;

Бережани Тернопільської області;

Луцький і Любашівський райони Волинської області;

Тисменицький район Івано-Франківської області;

Миколаївський, Перемишльський і Пустомітівсткій райони Львівської області;

Бучацький район Тернопільської області.

Жовта:

Вінниця

Могилів-Подільський;

Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області;

Нововолинськ; Горохівський, Кверцівскій, Горохівський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;

Житомир,

Бердичів,

Малин

Новоград-Волинський;

Любарський,

Пулинський, Романовський і Черняховський райони Житомирської області;

Берегово,

Мукачево,

Ужгород,

Хуст,

Чоп,

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

Яремче,

Богородчанський, Городенівській, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області;

Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області;

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Зелена: всі міста та райони, які не потрапили до червоної, помаранчевої та жовтої зон карантину.

Раніше ми повідомляли: Як в Україні будуть визначати небезпечні зони по коронавірусу

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