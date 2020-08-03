Карантинні зони України з 3 серпня: список міст і районів

03 серп. 2020
Перегляди: 244

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні сьогодні, 3 серпня, набрали чинності нові правила адаптивного карантину. Зокрема, міста і райони розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.

Як повідомляла раніше NNS , відповідне рішення було прийнято на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в п'ятницю, 31 липня.

Згідно з новими правилами, Україна розділена на чотири зони за рівнем захворюваності на коронавірус - зелена, червона, помаранчева і жовта.

Для населених пунктів і районів з зеленої зони діятимуть правила карантину, які встановлені по країні. У червоній зоні вводяться додаткові обмеження. Помаранчева - вводить обмеження для закладів розміщення і масових заходів. Жовта - є буферною зоною, яка повинна насторожувати.

Зокрема, в червону, помаранчеву і жовту зони увійшли наступні населенні пункти та райони:

Червона:

  • Луцьк
  • Тернопіль,
  • Кіцманський район Чернівецької області.

Однак, попри потрапляння до червоної зони, місцеві органи влади Луцька та Тернополя відмовилися посилювати обмеження. У міськрадах заявили, що не бачать підстав для посилення карантину та не розуміють, чому міста потрапили до червоної зони.

Помаранчева:

  • Івано-Франківськ;
  • Львів;
  • Бережани Тернопільської області;
  • Луцький і Любашівський райони Волинської області;
  • Тисменицький район Івано-Франківської області;
  • Миколаївський, Перемишльський і Пустомітівсткій райони Львівської області;
  • Бучацький район Тернопільської області.

Жовта:

  • Вінниця
  • Могилів-Подільський;
  • Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області;
  • Нововолинськ; Горохівський, Кверцівскій, Горохівський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;
  • Житомир,
  • Бердичів,
  • Малин
  • Новоград-Волинський;
  • Любарський,
  • Пулинський, Романовський і Черняховський райони Житомирської області;
  • Берегово,
  • Мукачево,
  • Ужгород,
  • Хуст,
  • Чоп,
  • Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
  • Яремче,
  • Богородчанський, Городенівській, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області;
  • Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області;
  • Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Зелена: всі міста та райони, які не потрапили до червоної, помаранчевої та жовтої зон карантину.

Раніше ми повідомляли: Як в Україні будуть визначати небезпечні зони по коронавірусу

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
Автор: NNS - Національна служба новин

Органи місцевої влади карантин можуть тільки посилювати - МОЗ

Органи місцевої влади карантин можуть тільки посилювати - МОЗ
Органи місцевої влади можуть тільки посилювати протиепідемічні обмеження. Рішення про ослаблення карантину приймає центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), пише РБК-Україна, передає NNS.
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі