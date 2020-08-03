Карантинні зони України з 3 серпня: список міст і районів

- 03 серп. 2020
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В Україні сьогодні, 3 серпня, набрали чинності нові правила адаптивного карантину. Зокрема, міста і райони розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.
Як повідомляла раніше NNS , відповідне рішення було прийнято на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в п'ятницю, 31 липня.
Згідно з новими правилами, Україна розділена на чотири зони за рівнем захворюваності на коронавірус - зелена, червона, помаранчева і жовта.
Для населених пунктів і районів з зеленої зони діятимуть правила карантину, які встановлені по країні. У червоній зоні вводяться додаткові обмеження. Помаранчева - вводить обмеження для закладів розміщення і масових заходів. Жовта - є буферною зоною, яка повинна насторожувати.
Зокрема, в червону, помаранчеву і жовту зони увійшли наступні населенні пункти та райони:
Червона:
- Луцьк
- Тернопіль,
- Кіцманський район Чернівецької області.
Однак, попри потрапляння до червоної зони, місцеві органи влади Луцька та Тернополя відмовилися посилювати обмеження. У міськрадах заявили, що не бачать підстав для посилення карантину та не розуміють, чому міста потрапили до червоної зони.
Помаранчева:
- Івано-Франківськ;
- Львів;
- Бережани Тернопільської області;
- Луцький і Любашівський райони Волинської області;
- Тисменицький район Івано-Франківської області;
- Миколаївський, Перемишльський і Пустомітівсткій райони Львівської області;
- Бучацький район Тернопільської області.
Жовта:
- Вінниця
- Могилів-Подільський;
- Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області;
- Нововолинськ; Горохівський, Кверцівскій, Горохівський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;
- Житомир,
- Бердичів,
- Малин
- Новоград-Волинський;
- Любарський,
- Пулинський, Романовський і Черняховський райони Житомирської області;
- Берегово,
- Мукачево,
- Ужгород,
- Хуст,
- Чоп,
- Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
- Яремче,
- Богородчанський, Городенівській, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області;
- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області;
- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;
- Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.
Зелена: всі міста та райони, які не потрапили до червоної, помаранчевої та жовтої зон карантину.
Раніше ми повідомляли: Як в Україні будуть визначати небезпечні зони по коронавірусу
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