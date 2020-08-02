Як в Україні будуть визначати небезпечні зони по коронавірусу

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Як повідомляла раніше NNS , з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими регіони країни віднесені до наступних зон: “зелена”, “жовта”, “помаранчева” та “червона”. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу розповів, за якими критеріями в регіонах буде встановлюватись той чи інший рівень небезпеки.

Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

"Розуміючи, що необхідно знайти баланс між роботою економіки, вашою роботою, всіма обмеження – були введені правила адаптивного карантину, у залежності від ситуації в регіоні встановлюється той чи інший рівень небезпеки. У нас є чотири показники, що ми взяли для визначення рівня небезпеки на тій чи іншій території. Вони достатньо зрозумілі та прозорі",

- пояснив Степанов.

Так, перший показник - заповненість ліжок в лікарнях, визначених для лікування COVID-19. Він не повинен перевищувати 50%.

"Другий показник - кількість тестувань на 100 тисяч населення. Він зараз по всій країні вище 24, тобто показник, що ми закладали як критичний, щоб зрозуміти стан по тій чи іншій території. Ще два показника, які відображують рівень захворюваності: виявлені, тобто який відсоток виявлених цих випадків від тестувань, а другий показник – динаміка поширювання. Якщо вона більше, ніж 10%. Як рахуємо: ми беремо сім днів, до сімох днів попередніх",

- розповів Степанов.

Він додав, що прийняттю рішення сприяють виключно цифри, а не якісь окремі вподобання.

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