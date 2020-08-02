У МОЗ пояснили особливості роботи дитячих таборів в період карантину

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Як повідомляла раніше NNS , в Україні дозволили роботу дитячих оздоровчих таборів в період карантину, якщо табір знаходиться в зеленій зоні. У МОЗ пояснили особливості ситуації.

Про це NNS повідомляє з посиланням на Слово і Діло.

Якщо регіон, де працюють дитячі табори, перейшов із «зеленої» зони в «помаранчеву» або «червону», набір нових змін відпочиваючих припиняється. Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня.

Нагадаємо, центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення поділити Україну на чотири зони карантину.

«Якщо під час оздоровчої зміни регіон переходить з «зеленої» або «жовтої» в «помаранчеву» і заклад оздоровлення знаходиться в цій зоні, то діє заборона на прийом дітей в нові зміни, а діти, які перебувають на оздоровленні, будуть продовжувати завершувати зміну. Також коли район переходить в «помаранчеву» зону, діє заборона прийому оздоровчими закладами «зеленої» та «жовтої» зоні дітей з «помаранчевої» зони»,

- сказав Ляшко.

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