«Укрзалізниця» скасувала зупинки потягів у містах «червоної зони»

- 01 серп. 2020
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«Українська залізниця» повідомила, що тимчасово скасує зупинку низки своїх потягів далекого сполучення у містах, що потрапили до «червоної зони» через несприятливу епідеміологічну ситуацію, пов’язану з коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку відомства.
Як стало відомо NNS , рішення, пов’язане з посиленням карантинних заходів у цих містах, оприлюднили 31 липня. Потяги не будуть зупинятися у Тернополі і Луцьку.
«Укрзалізниці» і оприлюднили перелік потягів, яких стосується нинішня зміна.
Зупинка в Луцьку буде скасована в потягах:
- № 98/97 Ковель – Київ
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка
Зупинка в Тернополі буде скасована в потягах:
- № 12/11 Одеса – Львів
- № 41/42 Дніпро –Трускавець
- № 49/50 Київ – Трускавець
- № 81/82 Київ – Ужгород
- № 136/135 Чернівці – Одеса
- № 108/107 Одеса – Ужгород,
- № 110/109 Львів – Херсон
- № 86/85 Львів – Новоолексіївка
- № 715/716 Київ – Львів
Як заявили в компанії, ця зміна почне діяти з 3 серпня. Зупинка на цих станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі. А пасажирам вказаних поїздів, які планували їхати в Луцьк чи Тернопіль або з цих міст, запропонують повернення повної вартості квитків.
При цьому в компанії нагадали, що під час перебування на об’єктах інфраструктури залізниці, посадки в поїзд і безпосередньо в вагонах необхідно обов’язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
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