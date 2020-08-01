«Укрзалізниця» скасувала зупинки потягів у містах «червоної зони»

01 серп. 2020
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«Українська залізниця» повідомила, що тимчасово скасує зупинку низки своїх потягів далекого сполучення у містах, що потрапили до «червоної зони» через несприятливу епідеміологічну ситуацію, пов’язану з коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку відомства.

Як стало відомо NNS , рішення, пов’язане з посиленням карантинних заходів у цих містах, оприлюднили 31 липня. Потяги не будуть зупинятися у Тернополі і Луцьку.

«Укрзалізниці» і оприлюднили перелік потягів, яких стосується нинішня зміна.

Зупинка в Луцьку буде скасована в потягах:

  • № 98/97 Ковель – Київ
  • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка

Зупинка в Тернополі буде скасована в потягах:

  • № 12/11 Одеса – Львів
  • № 41/42 Дніпро –Трускавець
  • № 49/50 Київ – Трускавець
  • № 81/82 Київ – Ужгород
  • № 136/135 Чернівці – Одеса
  • № 108/107 Одеса – Ужгород,
  • № 110/109 Львів – Херсон
  • № 86/85 Львів – Новоолексіївка
  • № 715/716 Київ – Львів

Як заявили в компанії, ця зміна почне діяти з 3 серпня. Зупинка на цих станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі. А пасажирам вказаних поїздів, які планували їхати в Луцьк чи Тернопіль або з цих міст, запропонують повернення повної вартості квитків.

При цьому в компанії нагадали, що під час перебування на об’єктах інфраструктури залізниці, посадки в поїзд і безпосередньо в вагонах необхідно обов’язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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