«Укрзалізниця» скасувала зупинки потягів у містах «червоної зони»

Завантажте мобільний додаток сайту

«Українська залізниця» повідомила, що тимчасово скасує зупинку низки своїх потягів далекого сполучення у містах, що потрапили до «червоної зони» через несприятливу епідеміологічну ситуацію, пов’язану з коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку відомства.

Як стало відомо NNS , рішення, пов’язане з посиленням карантинних заходів у цих містах, оприлюднили 31 липня. Потяги не будуть зупинятися у Тернополі і Луцьку.

«Укрзалізниці» і оприлюднили перелік потягів, яких стосується нинішня зміна.

Зупинка в Луцьку буде скасована в потягах:

№ 98/97 Ковель – Київ

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка

Зупинка в Тернополі буде скасована в потягах:

№ 12/11 Одеса – Львів

№ 41/42 Дніпро –Трускавець

№ 49/50 Київ – Трускавець

№ 81/82 Київ – Ужгород

№ 136/135 Чернівці – Одеса

№ 108/107 Одеса – Ужгород,

№ 110/109 Львів – Херсон

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка

№ 715/716 Київ – Львів

Як заявили в компанії, ця зміна почне діяти з 3 серпня. Зупинка на цих станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі. А пасажирам вказаних поїздів, які планували їхати в Луцьк чи Тернопіль або з цих міст, запропонують повернення повної вартості квитків.

При цьому в компанії нагадали, що під час перебування на об’єктах інфраструктури залізниці, посадки в поїзд і безпосередньо в вагонах необхідно обов’язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

https://nikopolnews.net/ukraina/40-obshchestvo/17495-saira-vid-karantynu-do-pidvyshchennia-taryfiv-shcho-zminytsia-v-ukraini-z-1-serpnia

Раніше ми повідомляли: Від карантину до підвищення тарифів: що зміниться в Україні з 1 серпня