Навчальний рік розпочнеться вчасно, але за новими правилами

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У четвер, 30 липня, під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася всеукраїнська селекторна нарада з керівниками областей. Серед питань, які обговорювалися, — організація навчального року 2020/2021 в умовах адаптивного карантину, забезпечення закладів освіти підручниками та використання коштів субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам.

Про це NNS повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

«Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці»,

— наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що з 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину, за якими всі регіони України поділятимуться на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Він уточнив, що в залежності від епідеміологічної ситуації, на окремих територіях, у районах, містах «червоної» зони будуть ухвалюватися окремі рішення.

Заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в постанові від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прописані чіткі норми щодо організації роботи закладів освіти.

«Вони спрямовані насамперед на розрив можливого спілкування дітей різних вікових груп. Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими і сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу»,

— заявив Віктор Ляшко.

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Головний державний санітарний лікар додав, що викладацький склад повинен буде проходити щоденну термометрію й бути в масках до початку уроку.

«Для дітей інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров’я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника»,

— додав Віктор Ляшко.

Під час наради Денис Шмигаль підкреслив, що критично необхідно забезпечити заклади освіти книжками, завершити всі реконструкції та ремонти:

«Все це має бути зроблено до 1 вересня».

Дуже важливий момент, за словами прем’єр-міністра, — це використання коштів субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам. Зокрема, він підкреслив, що в областях дуже низький відсоток використання коштів за програмами «Спроможна школа» та «Нова українська школа».

«Прошу ОДА дати відповідні завдання своїм працівникам і поставити на контроль ефективне використання коштів. Тому що ресурси надані, але вони не використовуються. Процент використання критично низький»,

— зазначив очільник Уряду.

За підсумками засідання Прем’єр-міністр доручив головам обласних державних адміністрацій забезпечити організований початок 2020/2021 навчального року з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуацій в закладах освіти та створення безпечних умов для організації освітнього процесу.

На сайті МОЗ вже оприлюднена Постанова головного державного санітарного лікаря «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Детальніше з нею можна ознайомитися ТУТ.

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