Абсолютний антирекорд: кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 липня

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В Україні станом на 09:00 30 липня зафіксовано 68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні (+23 за добу) і, 38 154 пацієнти одужало (+760 за добу). За добу зафіксовано 1197 нових випадків, і це абсолютний рекорд за весь час пандемії, повідомляє NNS з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 9379 осіб інфіковані за весь час (+131 новий лабораторно підтверджени1 випадок за добу).

Київ — 8131 (+199).

Рівненська область — 5942 (+105).

Чернівецька область — 5812 (+61).

Закарпатська область — 5078 (+70).

Івано-Франківська область — 4446 (+104).

Волинська область — 3735 (+41).

Київська область — 3672 (+43).

Харківська область — 3626 (+70).

Одеська область — 3150 (+46).

Тернопільська область — 2922 (+70).

Вінницька область — 2698 (+38).

Житомирська область — 1807 (+43).

Дніпропетровська область — 1394 (+30).

Хмельницька область — 1109 (+23).

Черкаська область — 919 (+9).

Донецька область — 865 (+4).

Чернігівська область — 789 (+44).

Запорізька область — 779 (+12).

Кіровоградська область — 702 (+5).

Миколаївська область — 578 (+15).

Сумська область — 484 (+17).

Полтавська область — 431 (+17).

Херсонська область — 224 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Луганська область — 122 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон — загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 липня 2020 року до Центру надійшло 1541 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 120 972 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 29 липня