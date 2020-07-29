Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 29 липня

- 29 лип. 2020
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29 липня (станом на 9:00) в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1650 летальних (+21 за добу), 37 394 пацієнти одужало (+650). Досі хворіють – 28 553 людини. За добу зафіксовано 1022 нові випадки. Загалом проведено 998 299 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 9248 осіб інфіковані за весь час (+149 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 7932 (+132).
- Рівненська область — 5837 (+53).
- Чернівецька область — 5751 (+59).
- Закарпатська область — 5008 (+68).
- Івано-Франківська область — 4342 (+118).
- Волинська область — 3694 (+46).
- Київська область — 3629 (+39).
- Харківська область — 3556 (+78).
- Одеська область — 3104 (+73).
- Тернопільська область — 2852 (+30).
- Вінницька область — 2660 (+33).
- Житомирська область — 1764 (+20).
- Дніпропетровська область — 1364 (+30).
- Хмельницька область — 1086 (+17).
- Черкаська область — 910 (+4).
- Донецька область — 861 (+9).
- Запорізька область — 767 (+14).
- Чернігівська область — 745 (+19).
- Кіровоградська область — 697 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Миколаївська область — 563 (+1).
- Сумська область — 467 (+13).
- Полтавська область — 414 (+13).
- Херсонська область — 224 (+3).
- Луганська область — 122 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 липня 2020 року до Центру надійшло 1429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 119 431 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 липня
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