Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 29 липня

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29 липня (станом на 9:00) в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1650 летальних (+21 за добу), 37 394 пацієнти одужало (+650). Досі хворіють – 28 553 людини. За добу зафіксовано 1022 нові випадки. Загалом проведено 998 299 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 9248 осіб інфіковані за весь час (+149 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 7932 (+132).

Рівненська область — 5837 (+53).

Чернівецька область — 5751 (+59).

Закарпатська область — 5008 (+68).

Івано-Франківська область — 4342 (+118).

Волинська область — 3694 (+46).

Київська область — 3629 (+39).

Харківська область — 3556 (+78).

Одеська область — 3104 (+73).

Тернопільська область — 2852 (+30).

Вінницька область — 2660 (+33).

Житомирська область — 1764 (+20).

Дніпропетровська область — 1364 (+30).

Хмельницька область — 1086 (+17).

Черкаська область — 910 (+4).

Донецька область — 861 (+9).

Запорізька область — 767 (+14).

Чернігівська область — 745 (+19).

Кіровоградська область — 697 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Миколаївська область — 563 (+1).

Сумська область — 467 (+13).

Полтавська область — 414 (+13).

Херсонська область — 224 (+3).

Луганська область — 122 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 липня 2020 року до Центру надійшло 1429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 119 431 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 липня

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