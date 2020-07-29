Уряд вирішив замість “пакунків малюка” давати по 5000 гривень

- 29 лип. 2020
- Перегляди: 341
Завантажте мобільний додаток сайту
Кабінет міністрів запроваджує виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість видачі пакунків малюка. Про це з посиланням на Укрінформ повідомляє NNS.
Таке рішення було схвалене на засіданні уряду в середу, 29 липня.
"Проєктом пропонується запровадити цільову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень громадянам, у яких народилась дитина, видати спеціальну картку з особливим режимом використання",
- сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Вона відзначила, що кошти можна отримати на спеціальний рахунок у ПриватБанку. Батьки зможуть на ці гроші самостійно купувати товари для дитини. Будуть встановлені роздрібні точки, в яких можна бути придбати на ці гроші лише визначені товари.
На уточнююче запитання міністра КМУ Олега Немчінова щодо того, що батьки можуть використати ці гроші не за призначенням, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що купити на ці 5 тисяч можна буде тільки те, що потрібно для дитини.
Читайте ще: Пенсіонерам добавлять 685 грн: хто та коли отримає допомогу