Пенсіонерам добавлять 685 грн: хто та коли отримає допомогу

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Одинокі пенсіонери старші за 80 років, які потребують стороннього догляду, отримають щомісячну допомогу 685 грн. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, передає NNS.

Таке рішення було схвалене на засіданні уряду 29 липня,

Як пояснили у Мінсоцполітики, рішенням уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років та які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40%= 685 грн).

Допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року (для її нарахування буде здійснено перерахунок).

Нагадуємо, 2 червня Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб" (законопроєкт № 2494).

Документ, зокрема, передбачає призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку та які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, потребують постійного стороннього догляду й одержують пенсію відповідно до законів України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пише Укрінформ.

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