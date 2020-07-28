В Україні можуть запрацювати дитячі табори з 1 серпня, але не всі

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В Україні з 1 серпня зможуть відновити роботу деякі дитячі табори. Відкриття кожного конкретного дитячого табору залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське, яке посилається на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву Степанов зробив під час брифінгу 28 липня.

Він пояснив, що працювати зможуть лише заклади в регіонах, які перебувають в зеленій і жовтій зоні.

«Коли регіон перебуває в зеленій і жовтій зоні — буде дозволена робота дитячих таборів, починаючи з 1 серпня, а регіони, які перебувають в помаранчевій і в червоній, там буде заборонена робота дитячих таборів»,

— зазначив Степанов.

Нагадаємо, МОЗ ділитиме регіони на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону залежно від рівня заповненості ліжок (щоб не перевищував 50%), кількості тестувань на 100 тисяч громадян, відсотка виявлення хворих і динаміки захворюваності.

Регіон може перейти в іншу зону, якщо 5 днів поспіль зростає хоча б один із 4 показників.

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