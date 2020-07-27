Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 липня

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В Україні станом на ранок 27 липня 2020 року — 65 тисяч 656 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні 1 616 людей (+11 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 36 122 пацієнтів (+315 осіб за добу).

Кількість зареєстрованих активних хворих в Україні за даними ЦГЗ МОЗ станом на 27 липня складає 27 тисяч 918 осіб.

Станом на сьогодні у лікарнях госпіталізовані 3 977 осіб, з них 82 зараз підключено до апарату ШВЛ.

Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 8952 особи інфіковані за весь час (+120 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 7690 (+70). Рівненська область — 5701 (+78). Чернівецька область — 5634 (+42). Закарпатська область — 4874 (+33). Івано-Франківська область — 4121 (+96). Волинська область — 3616 (+56). Київська область — 3548 (+45). Харківська область — 3431 (+50). Одеська область — 2960 (+53). Тернопільська область — 2773 (+48). Вінницька область — 2589 (+40). Житомирська область — 1723 (+14). Дніпропетровська область — 1330 (+1). Хмельницька область — 1059 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Черкаська область — 902 (+5). Донецька область — 850 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Запорізька область — 750 (+16). Чернігівська область — 720 (+9). Кіровоградська область — 695 (+2). Миколаївська область — 559 (+13). Сумська область — 445 (+16). Полтавська область — 394 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Херсонська область — 220 (+1). Луганська область — 120 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 27 липня 2020 року до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 116 783 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 27 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 16 мільйонів 421 тисяча людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 221 тисячу нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли у світі від коронавірусу 652,3 тисячі людей (+4,3 тисячі за добу). Одужали — 10 мільйонів 052 тисячі людей.