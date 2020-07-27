Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 липня

27 лип. 2020
Перегляди: 807

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 27 липня 2020 року — 65 тисяч 656 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні 1 616 людей (+11 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 36 122 пацієнтів (+315 осіб за добу).

Кількість зареєстрованих активних хворих в Україні за даними ЦГЗ МОЗ станом на 27 липня складає 27 тисяч 918 осіб.

Станом на сьогодні у лікарнях госпіталізовані 3 977 осіб, з них 82 зараз підключено до апарату ШВЛ.

Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 8952 особи інфіковані за весь час (+120 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 7690 (+70).
  3. Рівненська область — 5701 (+78).
  4. Чернівецька область — 5634 (+42).
  5. Закарпатська область — 4874 (+33).
  6. Івано-Франківська область — 4121 (+96).
  7. Волинська область — 3616 (+56).
  8. Київська область — 3548 (+45).
  9. Харківська область — 3431 (+50).
  10. Одеська область — 2960 (+53).
  11. Тернопільська область — 2773 (+48).
  12. Вінницька область — 2589 (+40).
  13. Житомирська область — 1723 (+14).
  14. Дніпропетровська область — 1330 (+1).
  15. Хмельницька область — 1059 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  16. Черкаська область — 902 (+5).
  17. Донецька область — 850 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  18. Запорізька область — 750 (+16).
  19. Чернігівська область — 720 (+9).
  20. Кіровоградська область — 695 (+2).
  21. Миколаївська область — 559 (+13).
  22. Сумська область — 445 (+16).
  23. Полтавська область — 394 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  24. Херсонська область — 220 (+1).
  25. Луганська область — 120 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 27 липня 2020 року до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 116 783 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 липня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Станом на ранок 27 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 16 мільйонів 421 тисяча людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 221 тисячу нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли у світі від коронавірусу 652,3 тисячі людей (+4,3 тисячі за добу). Одужали — 10 мільйонів 052 тисячі людей.

Автор: Маруся Оффон

Бойовики порушили перемир'я на Донбасі менш ніж через годину після його початку

Бойовики порушили перемир'я на Донбасі менш ніж через годину після його початку
Бойовики на Донбасі кілька разів порушили режим повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почався з 27 липня. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко, з посиланням на «Новости Донбасса» повідомляє Громадське, інформує NNS.
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі