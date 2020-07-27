Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 липня

- 27 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 27 липня 2020 року — 65 тисяч 656 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні 1 616 людей (+11 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 36 122 пацієнтів (+315 осіб за добу).
Кількість зареєстрованих активних хворих в Україні за даними ЦГЗ МОЗ станом на 27 липня складає 27 тисяч 918 осіб.
Станом на сьогодні у лікарнях госпіталізовані 3 977 осіб, з них 82 зараз підключено до апарату ШВЛ.
Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 8952 особи інфіковані за весь час (+120 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 7690 (+70).
- Рівненська область — 5701 (+78).
- Чернівецька область — 5634 (+42).
- Закарпатська область — 4874 (+33).
- Івано-Франківська область — 4121 (+96).
- Волинська область — 3616 (+56).
- Київська область — 3548 (+45).
- Харківська область — 3431 (+50).
- Одеська область — 2960 (+53).
- Тернопільська область — 2773 (+48).
- Вінницька область — 2589 (+40).
- Житомирська область — 1723 (+14).
- Дніпропетровська область — 1330 (+1).
- Хмельницька область — 1059 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Черкаська область — 902 (+5).
- Донецька область — 850 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Запорізька область — 750 (+16).
- Чернігівська область — 720 (+9).
- Кіровоградська область — 695 (+2).
- Миколаївська область — 559 (+13).
- Сумська область — 445 (+16).
- Полтавська область — 394 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Херсонська область — 220 (+1).
- Луганська область — 120 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 27 липня 2020 року до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 116 783 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 27 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 16 мільйонів 421 тисяча людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 221 тисячу нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли у світі від коронавірусу 652,3 тисячі людей (+4,3 тисячі за добу). Одужали — 10 мільйонів 052 тисячі людей.