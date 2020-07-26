Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 липня

26 лип. 2020
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26 липня (станом на 9:00) в Україні 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 920 нових випадків. Загалом проведено 963 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 310 пацієнтів. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2549 випадків;
  • Волинська область — 3560 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1329 випадків;
  • Донецька область — 850 випадків;
  • Житомирська область — 1709 випадків;
  • Закарпатська область — 4841 випадок;
  • Запорізька область — 734 випадки;
  • Івано-Франківська область — 4025 випадків;
  • Кіровоградська область — 693 випадки;
  • м. Київ — 7620 випадків;
  • Київська область — 3503 випадки;
  • Львівська область — 8832 випадки;
  • Луганська область — 120 випадків;
  • Миколаївська область — 546 випадків;
  • Одеська область — 2907 випадків;
  • Полтавська область — 394 випадки;
  • Рівненська область — 5623 випадки;
  • Сумська область — 430 випадків;
  • Тернопільська область — 2725 випадків;
  • Харківська область — 3381 випадок;
  • Херсонська область — 219 випадків;
  • Хмельницька область — 1059 випадків;
  • Чернівецька область — 5592 випадки;
  • Черкаська область — 897 випадків;
  • Чернігівська область — 711 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 липня 2020 року до Центру надійшло 986 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 115 882 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: NNS - Національна служба новин

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