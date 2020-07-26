Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 липня

- 26 лип. 2020
- Перегляди: 943
Завантажте мобільний додаток сайту
26 липня (станом на 9:00) в Україні 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 920 нових випадків. Загалом проведено 963 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 310 пацієнтів. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2549 випадків;
- Волинська область — 3560 випадків;
- Дніпропетровська область — 1329 випадків;
- Донецька область — 850 випадків;
- Житомирська область — 1709 випадків;
- Закарпатська область — 4841 випадок;
- Запорізька область — 734 випадки;
- Івано-Франківська область — 4025 випадків;
- Кіровоградська область — 693 випадки;
- м. Київ — 7620 випадків;
- Київська область — 3503 випадки;
- Львівська область — 8832 випадки;
- Луганська область — 120 випадків;
- Миколаївська область — 546 випадків;
- Одеська область — 2907 випадків;
- Полтавська область — 394 випадки;
- Рівненська область — 5623 випадки;
- Сумська область — 430 випадків;
- Тернопільська область — 2725 випадків;
- Харківська область — 3381 випадок;
- Херсонська область — 219 випадків;
- Хмельницька область — 1059 випадків;
- Чернівецька область — 5592 випадки;
- Черкаська область — 897 випадків;
- Чернігівська область — 711 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 липня 2020 року до Центру надійшло 986 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 115 882 повідомлення про підозру на COVID-19.