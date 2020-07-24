«Корона» наступає: кількість випадків в Україні на 24 липня

Завантажте мобільний додаток сайту

24 липня (станом на 9:00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний (+20 за добу), 34 886 пацієнтів одужало (+886 за добу). За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 8588 осіб інфіковані за весь час (+126 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 7396 (+118).

Чернівецька область — 5485 (+42).

Рівненська область — 5399 (+96).

Закарпатська область — 4706 (+65).

Івано-Франківська область — 3852 (+87).

Волинська область — 3446 (+45).

Київська область — 3421 (+30).

Харківська область — 3277 (+74).

Одеська область — 2749 (+58).

Тернопільська область — 2604 (+56).

Вінницька область — 2462 (+46).

Житомирська область — 1670 (+16).

Дніпропетровська область — 1302 (+27).

Хмельницька область — 1021 (+13).

Черкаська область — 888 (+18).

Донецька область — 830 (+12).

Запорізька область — 712 (+12).

Кіровоградська область — 689 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Чернігівська область — 679 (+12).

Миколаївська область — 536 (+6).

Сумська область — 397 (+4).

Полтавська область — 378 (+7).

Херсонська область — 218 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Луганська область — 118 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня 2020 року до Центру надійшло 1334 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 113 589 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 липня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України