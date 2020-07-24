«Корона» наступає: кількість випадків в Україні на 24 липня

- 24 лип. 2020
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24 липня (станом на 9:00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний (+20 за добу), 34 886 пацієнтів одужало (+886 за добу). За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 8588 осіб інфіковані за весь час (+126 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 7396 (+118).
- Чернівецька область — 5485 (+42).
- Рівненська область — 5399 (+96).
- Закарпатська область — 4706 (+65).
- Івано-Франківська область — 3852 (+87).
- Волинська область — 3446 (+45).
- Київська область — 3421 (+30).
- Харківська область — 3277 (+74).
- Одеська область — 2749 (+58).
- Тернопільська область — 2604 (+56).
- Вінницька область — 2462 (+46).
- Житомирська область — 1670 (+16).
- Дніпропетровська область — 1302 (+27).
- Хмельницька область — 1021 (+13).
- Черкаська область — 888 (+18).
- Донецька область — 830 (+12).
- Запорізька область — 712 (+12).
- Кіровоградська область — 689 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Чернігівська область — 679 (+12).
- Миколаївська область — 536 (+6).
- Сумська область — 397 (+4).
- Полтавська область — 378 (+7).
- Херсонська область — 218 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 118 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня 2020 року до Центру надійшло 1334 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 113 589 повідомлень про підозру на COVID-19.
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