«Корона» наступає: кількість випадків в Україні на 24 липня

24 лип. 2020
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24 липня (станом на 9:00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний (+20 за добу), 34 886 пацієнтів одужало (+886 за добу). За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 8588 осіб інфіковані за весь час (+126 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 7396 (+118).
  • Чернівецька область — 5485 (+42).
  • Рівненська область — 5399 (+96).
  • Закарпатська область — 4706 (+65).
  • Івано-Франківська область — 3852 (+87).
  • Волинська область — 3446 (+45).
  • Київська область — 3421 (+30).
  • Харківська область — 3277 (+74).
  • Одеська область — 2749 (+58).
  • Тернопільська область — 2604 (+56).
  • Вінницька область — 2462 (+46).
  • Житомирська область — 1670 (+16).
  • Дніпропетровська область — 1302 (+27).
  • Хмельницька область — 1021 (+13).
  • Черкаська область — 888 (+18).
  • Донецька область — 830 (+12).
  • Запорізька область — 712 (+12).
  • Кіровоградська область — 689 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  • Чернігівська область — 679 (+12).
  • Миколаївська область — 536 (+6).
  • Сумська область — 397 (+4).
  • Полтавська область — 378 (+7).
  • Херсонська область — 218 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  • Луганська область — 118 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня 2020 року до Центру надійшло 1334 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 113 589 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 липня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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