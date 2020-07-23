Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 липня

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23 липня (станом на 9:00) в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний (+17 за добу), 34 000 пацієнтів одужало (+828). За добу зафіксовано 856 нових випадків. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та на Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 8462 особи інфіковані за весь час (+109 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 7278 (+112).

Чернівецька область — 5443 (+39).

Рівненська область — 5303 (+71).

Закарпатська область — 4641 (+63).

Івано-Франківська область — 3765 (+76).

Волинська область — 3401 (+42).

Київська область — 3391 (+32).

Харківська область — 3203 (+64).

Одеська область — 2691 (+31).

Тернопільська область — 2548 (+40).

Вінницька область — 2416 (+52).

Житомирська область — 1654 (+20).

Дніпропетровська область — 1275 (+15).

Хмельницька область — 1008 (+14).

Черкаська область — 870 (+17).

Донецька область — 818 (+5).

Запорізька область — 700 (+9).

Кіровоградська область — 689 (+1).

Чернігівська область — 667 (+13).

Миколаївська область — 530 (+3).

Сумська область — 393 (+10).

Полтавська область — 371 (+11).

Херсонська область — 218 (+1).

Луганська область — 116 (+6).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 липня 2020 року до Центру надійшло 1141 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 112 255 повідомлень про підозру на COVID-19.

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