Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 липня

23 лип. 2020
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23 липня (станом на 9:00) в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний (+17 за добу), 34 000 пацієнтів одужало (+828). За добу зафіксовано 856 нових випадків. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та на Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 8462 особи інфіковані за весь час (+109 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 7278 (+112).
  • Чернівецька область — 5443 (+39).
  • Рівненська область — 5303 (+71).
  • Закарпатська область — 4641 (+63).
  • Івано-Франківська область — 3765 (+76).
  • Волинська область — 3401 (+42).
  • Київська область — 3391 (+32).
  • Харківська область — 3203 (+64).
  • Одеська область — 2691 (+31).
  • Тернопільська область — 2548 (+40).
  • Вінницька область — 2416 (+52).
  • Житомирська область — 1654 (+20).
  • Дніпропетровська область — 1275 (+15).
  • Хмельницька область — 1008 (+14).
  • Черкаська область — 870 (+17).
  • Донецька область — 818 (+5).
  • Запорізька область — 700 (+9).
  • Кіровоградська область — 689 (+1).
  • Чернігівська область — 667 (+13).
  • Миколаївська область — 530 (+3).
  • Сумська область — 393 (+10).
  • Полтавська область — 371 (+11).
  • Херсонська область — 218 (+1).
  • Луганська область — 116 (+6).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 липня 2020 року до Центру надійшло 1141 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 112 255 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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