Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 липня

- 23 лип. 2020
- Перегляди: 614
Завантажте мобільний додаток сайту
23 липня (станом на 9:00) в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний (+17 за добу), 34 000 пацієнтів одужало (+828). За добу зафіксовано 856 нових випадків. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та на Телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 8462 особи інфіковані за весь час (+109 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 7278 (+112).
- Чернівецька область — 5443 (+39).
- Рівненська область — 5303 (+71).
- Закарпатська область — 4641 (+63).
- Івано-Франківська область — 3765 (+76).
- Волинська область — 3401 (+42).
- Київська область — 3391 (+32).
- Харківська область — 3203 (+64).
- Одеська область — 2691 (+31).
- Тернопільська область — 2548 (+40).
- Вінницька область — 2416 (+52).
- Житомирська область — 1654 (+20).
- Дніпропетровська область — 1275 (+15).
- Хмельницька область — 1008 (+14).
- Черкаська область — 870 (+17).
- Донецька область — 818 (+5).
- Запорізька область — 700 (+9).
- Кіровоградська область — 689 (+1).
- Чернігівська область — 667 (+13).
- Миколаївська область — 530 (+3).
- Сумська область — 393 (+10).
- Полтавська область — 371 (+11).
- Херсонська область — 218 (+1).
- Луганська область — 116 (+6).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 липня 2020 року до Центру надійшло 1141 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 112 255 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 липня
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України