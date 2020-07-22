В Україні подовжили карантин: відома дата

- 22 лип. 2020
- Перегляди: 1189
Завантажте мобільний додаток сайту
Кабінет міністр України підтримав постанову про продовження адаптивного карантину в Україні. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.
Як стало відомо NNS , карантин подовжили до кінця літа — до 31 серпня. Втім постанову протягом одного дня мають допрацювати.
Таке рішення мають ухвалити на засіданні Кабміну 22 липня.
Нова постанова діятиме з 1 серпня до 31 серпня. Залежно від епідемічної ситуації будуть встановлювати «зелені», «жовті», «помаранчеві» та «червоні» рівні небезпеки. Рівень встановлюватиметься автоматичною системою і затверджуватиметься комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).
Моніторинг рівня небезпеки проводитимуть за тими показниками, що є зараз:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків COVID-19 понад 10%.
Зокрема у регіонах «зеленої» зони дозволять відкривати дитячі табори й оздоровчі заклади.
Якщо п'ять днів поспіль у «зеленому» регіоні погіршуються показники щодо COVID-19, то він спершу переходить на «жовтий» рівень.
Допрацювати постанову попросили Мінкульт щодо відкриття закладів культури та Міністерство реінтеграції щодо перетину адмінкордону з окупованих територій Донбасу та Криму.
Попередній адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 липня
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України