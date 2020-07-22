В Україні подовжили карантин: відома дата

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Кабінет міністр України підтримав постанову про продовження адаптивного карантину в Україні. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Як стало відомо NNS , карантин подовжили до кінця літа — до 31 серпня. Втім постанову протягом одного дня мають допрацювати.

Таке рішення мають ухвалити на засіданні Кабміну 22 липня.

Нова постанова діятиме з 1 серпня до 31 серпня. Залежно від епідемічної ситуації будуть встановлювати «зелені», «жовті», «помаранчеві» та «червоні» рівні небезпеки. Рівень встановлюватиметься автоматичною системою і затверджуватиметься комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

Моніторинг рівня небезпеки проводитимуть за тими показниками, що є зараз:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 понад 10%.

Зокрема у регіонах «зеленої» зони дозволять відкривати дитячі табори й оздоровчі заклади.

Якщо п'ять днів поспіль у «зеленому» регіоні погіршуються показники щодо COVID-19, то він спершу переходить на «жовтий» рівень.

Допрацювати постанову попросили Мінкульт щодо відкриття закладів культури та Міністерство реінтеграції щодо перетину адмінкордону з окупованих територій Донбасу та Криму.

Попередній адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 липня

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