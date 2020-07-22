Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 липня

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22 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні (+16 за добу), 33 172 пацієнти одужало (+973 за добу). За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний канал МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 8353 осіб інфіковані за весь час (+124 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 7166 (+132).

Чернівецька область — 5404 (+41).

Рівненська область — 5232 (+49).

Закарпатська область — 4578 (+60).

Івано-Франківська область — 3689 (+78).

Волинська область — 3359 (+41).

Київська область — 3359 (+27).

Харківська область — 3139 (+57).

Одеська область — 2660 (+22).

Тернопільська область — 2508 (+42).

Вінницька область — 2364 (+34).

Житомирська область — 1634 (+25).

Дніпропетровська область — 1260 (+36).

Хмельницька область — 994 (+3).

Черкаська область — 853 (+6).

Донецька область — 813 (+16).

Запорізька область — 691 (+9).

Кіровоградська область — 688 (+2).

Чернігівська область — 654 (+5).

Миколаївська область — 527 (+3).

Сумська область — 383 (+12).

Полтавська область — 360 (+4).

Херсонська область — 217 (+1).

Луганська область — 110 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 липня 2020 року до Центру надійшло 1060 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 111 114 повідомлень про підозру на COVID-19.

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