Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 липня

22 лип. 2020
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22 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні (+16 за добу), 33 172 пацієнти одужало (+973 за добу). За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний канал МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 8353 осіб інфіковані за весь час (+124 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 7166 (+132).
  • Чернівецька область — 5404 (+41).
  • Рівненська область — 5232 (+49).
  • Закарпатська область — 4578 (+60).
  • Івано-Франківська область — 3689 (+78).
  • Волинська область — 3359 (+41).
  • Київська область — 3359 (+27).
  • Харківська область — 3139 (+57).
  • Одеська область — 2660 (+22).
  • Тернопільська область — 2508 (+42).
  • Вінницька область — 2364 (+34).
  • Житомирська область — 1634 (+25).
  • Дніпропетровська область — 1260 (+36).
  • Хмельницька область — 994 (+3).
  • Черкаська область — 853 (+6).
  • Донецька область — 813 (+16).
  • Запорізька область — 691 (+9).
  • Кіровоградська область — 688 (+2).
  • Чернігівська область — 654 (+5).
  • Миколаївська область — 527 (+3).
  • Сумська область — 383 (+12).
  • Полтавська область — 360 (+4).
  • Херсонська область — 217 (+1).
  • Луганська область — 110 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 липня 2020 року до Центру надійшло 1060 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 111 114 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 липня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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