Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 липня

- 22 лип. 2020
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22 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні (+16 за добу), 33 172 пацієнти одужало (+973 за добу). За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний канал МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 8353 осіб інфіковані за весь час (+124 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 7166 (+132).
- Чернівецька область — 5404 (+41).
- Рівненська область — 5232 (+49).
- Закарпатська область — 4578 (+60).
- Івано-Франківська область — 3689 (+78).
- Волинська область — 3359 (+41).
- Київська область — 3359 (+27).
- Харківська область — 3139 (+57).
- Одеська область — 2660 (+22).
- Тернопільська область — 2508 (+42).
- Вінницька область — 2364 (+34).
- Житомирська область — 1634 (+25).
- Дніпропетровська область — 1260 (+36).
- Хмельницька область — 994 (+3).
- Черкаська область — 853 (+6).
- Донецька область — 813 (+16).
- Запорізька область — 691 (+9).
- Кіровоградська область — 688 (+2).
- Чернігівська область — 654 (+5).
- Миколаївська область — 527 (+3).
- Сумська область — 383 (+12).
- Полтавська область — 360 (+4).
- Херсонська область — 217 (+1).
- Луганська область — 110 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 липня 2020 року до Центру надійшло 1060 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 111 114 повідомлень про підозру на COVID-19.
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