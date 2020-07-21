Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 липня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 21 липня 2020 року — 60 166 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 673 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 518 людей (+20 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 32 199 пацієнтів (+760 осіб за добу).

Досі хворіють: 26 449 людей.

В Україні за минулу добу проведено 24 644 тестування на коронавірус, з яких 10 529 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 14 115 ІФА-тестів на антитіла

Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 8229 осіб інфіковані за весь час (+114 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 7034 (+73). Чернівецька область — 5363 (+31). Рівненська область — 5183 (+39). Закарпатська область — 4518 (+78). Івано-Франківська область — 3611 (+75). Київська область — 3332 (+24). Волинська область — 3318 (+37). Харківська область — 3082 (+49). Одеська область — 2638 (+65). Тернопільська область — 2466 (+10). Вінницька область — 2330 (+13). Житомирська область — 1609 (+7). Дніпропетровська область — 1224 (+15). Хмельницька область — 991 (+11). Черкаська область — 847 (+2). Донецька область — 797 (+3). Кіровоградська область — 686 (+4). Запорізька область — 682 (+4). Чернігівська область — 649 (+7). Миколаївська область — 524 (+2). Сумська область — 371 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Полтавська область — 356 (+3). Херсонська область — 216 (+3). Луганська область — 110 (+4).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 21 липня 2020 року до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 109 954 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 липня

Станом на ранок 21 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 14 мільйонів 858 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 205 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 613,3 тисяч людей (+4 тисячі за добу). Одужали 8,911 мільйонів людей.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України