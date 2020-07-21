Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 липня

- 21 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 21 липня 2020 року — 60 166 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 673 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 518 людей (+20 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 32 199 пацієнтів (+760 осіб за добу).
Досі хворіють: 26 449 людей.
В Україні за минулу добу проведено 24 644 тестування на коронавірус, з яких 10 529 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 14 115 ІФА-тестів на антитіла
Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 8229 осіб інфіковані за весь час (+114 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 7034 (+73).
- Чернівецька область — 5363 (+31).
- Рівненська область — 5183 (+39).
- Закарпатська область — 4518 (+78).
- Івано-Франківська область — 3611 (+75).
- Київська область — 3332 (+24).
- Волинська область — 3318 (+37).
- Харківська область — 3082 (+49).
- Одеська область — 2638 (+65).
- Тернопільська область — 2466 (+10).
- Вінницька область — 2330 (+13).
- Житомирська область — 1609 (+7).
- Дніпропетровська область — 1224 (+15).
- Хмельницька область — 991 (+11).
- Черкаська область — 847 (+2).
- Донецька область — 797 (+3).
- Кіровоградська область — 686 (+4).
- Запорізька область — 682 (+4).
- Чернігівська область — 649 (+7).
- Миколаївська область — 524 (+2).
- Сумська область — 371 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Полтавська область — 356 (+3).
- Херсонська область — 216 (+3).
- Луганська область — 110 (+4).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 21 липня 2020 року до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 109 954 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 липня
Станом на ранок 21 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 14 мільйонів 858 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 205 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 613,3 тисяч людей (+4 тисячі за добу). Одужали 8,911 мільйонів людей.
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