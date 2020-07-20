Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 липня

20 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 20 липня 2020 року — 59 493 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ у фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 498 людей (+13 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 31 439 пацієнтів (+560 осіб за добу). Досі хворіють: 26 556 людей.

За минулу добу проведено 9 080 тестувань на коронавірус, з яких 5 575 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 3 505 ІФА-тестів на антитіла.

Загалом проведено 881 907 тестувань методом ПЛР. 

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 8115 осіб інфіковані за весь час (+115 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 6961 (+77).
  3. Чернівецька область — 5332 (+21).
  4. Рівненська область — 5144 (+62).
  5. Закарпатська область — 4440 (+86).
  6. Івано-Франківська область — 3536 (+72).
  7. Київська область — 3308 (+37).
  8. Волинська область — 3281 (+30).
  9. Харківська область — 3033 (+19).
  10. Одеська область — 2573 (+41).
  11. Тернопільська область — 2456 (+26).
  12. Вінницька область — 2317 (+18).
  13. Житомирська область — 1602 (+9).
  14. Дніпропетровська область — 1209 (+2).
  15. Хмельницька область — 980 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  16. Черкаська область — 845 (+12).
  17. Донецька область — 794 (+2).
  18. Кіровоградська область — 682 (+1).
  19. Запорізька область — 678 (+9).
  20. Чернігівська область — 642 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  21. Миколаївська область — 522 (+9).
  22. Сумська область — 371 (+1).
  23. Полтавська область — 353 (+2).
  24. Херсонська область — 213 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  25. Луганська область — 106 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 20 липня 2020 року до Центру надійшло 703 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 108 910 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 липня

За даними сервісу Worldometers станом на ранок 19 липня 2020 року у світі — 14 мільйонів 646 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 220 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 608,9 тисячі людей (+4 тисячі за добу). Одужали 8,737 мільйонів людей.

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Автор: Маруся Оффон

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