Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 липня

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В Україні станом на ранок 19 липня 2020 року — 58 842 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу виявлено 731 новий випадок інфікуваня коронавірусом.

За даними МОЗу померли від коронавірусу в Україні 1 485 людей (+8 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 30 879 осіб (+354 за добу).

Досі хворіють в Україні 26 478 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 8000 осіб інфіковані за весь час (+109 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 6884 (+87). Чернівецька область — 5311 (+22). Рівненська область — 5082 (+67). Закарпатська область — 4354 (+36). Івано-Франківська область — 3464 (+79). Київська область — 3271 (+42). Волинська область — 3251 (+32). Харківська область — 3014 (+43). Одеська область — 2532 (+40). Тернопільська область — 2430 (+36). Вінницька область — 2299 (+28). Житомирська область — 1593 (+8). Дніпропетровська область — 1207 (+24). Хмельницька область — 980 (+17). Черкаська область — 833 (+15). Донецька область — 792 (+1). Кіровоградська область — 681 (+4). Запорізька область — 669 (+4). Чернігівська область — 642 (+10) Миколаївська область — 513 (+3). Сумська область — 370 (+15). Полтавська область — 351 (+3). Херсонська область — 213 (+4). Луганська область — 106 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на 9:00 ранку 19 липня у світі 14,42 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. +224 тисячі нових випадків за добу.

Померли 604,9 тисячі людей (+5 тисяч за добу). Одужали 8,620 мільйонів людей.

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