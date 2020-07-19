Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 липня

- 19 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 19 липня 2020 року — 58 842 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
За добу виявлено 731 новий випадок інфікуваня коронавірусом.
За даними МОЗу померли від коронавірусу в Україні 1 485 людей (+8 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 30 879 осіб (+354 за добу).
Досі хворіють в Україні 26 478 людей.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 8000 осіб інфіковані за весь час (+109 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 6884 (+87).
- Чернівецька область — 5311 (+22).
- Рівненська область — 5082 (+67).
- Закарпатська область — 4354 (+36).
- Івано-Франківська область — 3464 (+79).
- Київська область — 3271 (+42).
- Волинська область — 3251 (+32).
- Харківська область — 3014 (+43).
- Одеська область — 2532 (+40).
- Тернопільська область — 2430 (+36).
- Вінницька область — 2299 (+28).
- Житомирська область — 1593 (+8).
- Дніпропетровська область — 1207 (+24).
- Хмельницька область — 980 (+17).
- Черкаська область — 833 (+15).
- Донецька область — 792 (+1).
- Кіровоградська область — 681 (+4).
- Запорізька область — 669 (+4).
- Чернігівська область — 642 (+10)
- Миколаївська область — 513 (+3).
- Сумська область — 370 (+15).
- Полтавська область — 351 (+3).
- Херсонська область — 213 (+4).
- Луганська область — 106 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на 9:00 ранку 19 липня у світі 14,42 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. +224 тисячі нових випадків за добу.
Померли 604,9 тисячі людей (+5 тисяч за добу). Одужали 8,620 мільйонів людей.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 липня
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