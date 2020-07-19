Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 липня

19 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 19 липня 2020 року — 58 842 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу виявлено 731 новий випадок інфікуваня коронавірусом.

За даними МОЗу померли від коронавірусу в Україні 1 485 людей (+8 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 30 879 осіб (+354 за добу).

Досі хворіють в Україні 26 478 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 8000 осіб інфіковані за весь час (+109 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 6884 (+87).
  3. Чернівецька область — 5311 (+22).
  4. Рівненська область — 5082 (+67).
  5. Закарпатська область — 4354 (+36).
  6. Івано-Франківська область — 3464 (+79).
  7. Київська область — 3271 (+42).
  8. Волинська область — 3251 (+32).
  9. Харківська область — 3014 (+43).
  10. Одеська область — 2532 (+40).
  11. Тернопільська область — 2430 (+36).
  12. Вінницька область — 2299 (+28).
  13. Житомирська область — 1593 (+8).
  14. Дніпропетровська область — 1207 (+24).
  15. Хмельницька область — 980 (+17).
  16. Черкаська область — 833 (+15).
  17. Донецька область — 792 (+1).
  18. Кіровоградська область — 681 (+4).
  19. Запорізька область — 669 (+4).
  20. Чернігівська область — 642 (+10)
  21. Миколаївська область — 513 (+3).
  22. Сумська область — 370 (+15).
  23. Полтавська область — 351 (+3).
  24. Херсонська область — 213 (+4).
  25. Луганська область — 106 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на 9:00 ранку 19 липня у світі 14,42 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. +224 тисячі нових випадків за добу.

Померли 604,9 тисячі людей (+5 тисяч за добу). Одужали 8,620 мільйонів людей.

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Автор: Маруся Оффон

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 липня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 липня
В Україні станом на ранок 19 липня 2020 року — 58 842 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
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