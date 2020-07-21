В "Слузі народу" розповіли, чи розглядають питання легалізації канабісу

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відповів на питання щодо того, чи планує його політична сила виносити на розгляд резонансні питання на кшталт легалізації канабісу чи проституції.

На відповідне питання журналістки він відповів на брифінгу у Верховній Раді 21 липня, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

За словами народного депутата, його політична сила наразі не розглядала ці питання, хоча мала обговорення щодо регулювання носіння вогнепальної зброї.

«В нас не було на фракції обговорень (легалізації канабісу та секс-роботи – ред.), були тільки обговорення закону про зброю ще 90-якогось року, і треба врегулювати це питання. Це дійсно теж бурхливе обговорення всередині, чи давати право носити короткоствол, чи тільки зберігати його вдома для захисту своєї родини. Такі питання були»,

– розповів Арахамія.

Він додав, що, на його особисту думку, може розглядатися застосування ліків із медичного канабісу у вигляді крапель чи олій, зокрема для допомоги онкохворим або при посттравматичному синдромі.

«Моя позиція – що ми маємо зараз не казати про локальне виробництво, а можемо надати МОЗ право імпортувати вже готові препарати, подивитися, як держава буде регулювати це питання і, якщо в цьому немає ніяких ризиків, то наступне питання встане: давайте це виробництво організовувати в Україні, щоб додана вартість залишалася в Україні. В цьому питанні я буду підтримувати. Якщо кажуть про так звану рекреаційну, як це в Америці зроблено – я буду категорично проти, тому що мені здається, що суспільство до цього неготове»,

– сказав він.

Коментуючи питання легалізації секс-роботи, парламентар вказав на два основні можливі підходи: так звану «шведську модель», яка криміналізує купівлю таких послуг, проте не передбачає переслідування секс-працівників, та повну легалізацію і надання дозволів на роботу.

«Який підхід правильний: ми не спеціалісти точно, треба залучати для цього громадське суспільство, експертне середовище, потім визначатися, які є ризики в кожному підході, і тільки потім на широке обговорення суспільства це якимось чином виносити. Я вам гарантую, що це не буде восени чи колись найближчим часом. Обговорювати можна, але точно нічого не буде виходити до зали»,

– підсумував Арахамія.

Раніше ми повідомляли, що народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова сказала в інтерв’ю «Громадському», що підтримує легалізацію секс-роботи.

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