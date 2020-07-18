Школы 1 сентября откроют, но не все: Ляшко

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В Украине школы заработают с 1 сентября в обычном режиме. Но будут исключения. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Слово і діло.

Как стало известно NNS , исключением станут заведения в красной зоне - их могут временно закрывать.

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Школы заработают с 1 сентября в обычном режиме. Только там, где будет красная зона - будут закрываться школы. Красная зона в этих районах — это что-то не будет чрезвычайно, мы уже знаем, что такое эпидпорог, не такой как у нас всегда был для гриппа и гриппоподобных заболеваний. То есть, если красная зона — школа закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школа открывается. Широкого закрытия школ на территории страны не будет происходить, если не будут превышены эпидпорог по гриппу и гриппоподобным заболеванием»,

— сказал он.

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