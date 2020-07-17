Коли ЄС зможе відкрити кордони для України: в МОЗ зробили заяву

17 лип. 2020
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У МОЗ назвали головну умову відкриття кордонів ЄС для українських туристів, пише РБК-Україна, передає NNS.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю РБК-Україна.

«Динаміка захворюваності за останні два тижні у нас перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. Ми рахували: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемо у сьогоднішні критерії ЄС»,

— сказав міністр.

Водночас, критерії ЄС можуть змінюватися — все залежить від рівня захворюваності у Європі та Україні.

Наразі критерії ЄС такі:

  • кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС (станом на 15 червня 2020 року);
  • стабільний або низхідний тренд нових випадків;
  • загальна ситуація з боротьбою проти коронавірусу з урахуванням рівня тестування, спостереження.

Зараз право на в’їзд до країн-членів ЄС мають лише окремі категорії людей:

  • ті, хто подорожує з метою навчання; 
  • громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;
  • моряки, що прямують на корабель; 
  • медики й дослідники;
  • сезонні працівники та студенти;
  • висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічного погляду і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Як і раніше, дозвіл на в’їзд зберігається для членів родин громадян ЄС, тих, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ, а також дипломатів.

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Автор: Маруся Оффон

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