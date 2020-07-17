Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 липня

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В Україні станом на ранок 17 липня 2020 року — 57 264 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу виявлено 809 нових випадків інфікуваня коронавірусом.

За даними МОЗу померли від коронавірусу в Україні 1 456 людей (+11 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 29 769 пацієнтів (+838 за добу).

Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 7754 осіб інфіковані за весь час (+132 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 6689 (+76). Чернівецька область — 5262 (+30). Рівненська область — 4940 (+88). Закарпатська область — 4229 (+63). Івано-Франківська область — 3309 (+67). Волинська область — 3188 (+41). Київська область — 3184 (+40). Харківська область — 2909 (+64). Одеська область — 2435 (+60). Тернопільська область — 2358 (+21). Вінницька область — 2253 (+32). Житомирська область — 1580 (+11). Дніпропетровська область — 1174 (+11). Хмельницька область — 942 (+12). Черкаська область — 800 (+17). Донецька область — 781 (+5). Кіровоградська область — 677 (+2). Запорізька область — 658 (+16). Чернігівська область — 632 (+4). Миколаївська область — 504 (+6). Сумська область — 352 (+4). Полтавська область — 347 (+4). Херсонська область — 207 (+1). Луганська область — 100 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 липня

Станом на ранок 17 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 13 мільйонів 952 тисячі людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 248 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби — це новий рекорд.

Померли 592 тисячі людей (+5,7 тисяч за добу). Одужали 8,284 мільйонів людей.

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