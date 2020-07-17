Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 липня

- 17 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 17 липня 2020 року — 57 264 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу виявлено 809 нових випадків інфікуваня коронавірусом.
За даними МОЗу померли від коронавірусу в Україні 1 456 людей (+11 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 29 769 пацієнтів (+838 за добу).
Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 7754 осіб інфіковані за весь час (+132 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 6689 (+76).
- Чернівецька область — 5262 (+30).
- Рівненська область — 4940 (+88).
- Закарпатська область — 4229 (+63).
- Івано-Франківська область — 3309 (+67).
- Волинська область — 3188 (+41).
- Київська область — 3184 (+40).
- Харківська область — 2909 (+64).
- Одеська область — 2435 (+60).
- Тернопільська область — 2358 (+21).
- Вінницька область — 2253 (+32).
- Житомирська область — 1580 (+11).
- Дніпропетровська область — 1174 (+11).
- Хмельницька область — 942 (+12).
- Черкаська область — 800 (+17).
- Донецька область — 781 (+5).
- Кіровоградська область — 677 (+2).
- Запорізька область — 658 (+16).
- Чернігівська область — 632 (+4).
- Миколаївська область — 504 (+6).
- Сумська область — 352 (+4).
- Полтавська область — 347 (+4).
- Херсонська область — 207 (+1).
- Луганська область — 100 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 липня
Станом на ранок 17 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 13 мільйонів 952 тисячі людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 248 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби — це новий рекорд.
Померли 592 тисячі людей (+5,7 тисяч за добу). Одужали 8,284 мільйонів людей.
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