Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 липня

16 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 16 липня 2020 року — 56 455 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS, 16 липня (станом на 9:00) в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1445 (+18 летальних випадків підтверджено за добу) , 28 931 пацієнт одужав (+800 за добу).

За добу зафіксовано 848 нових випадків.

Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР. 

Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):

  1. Львівська область — 7622 осіб інфіковані за весь час (+197 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 6613 (+116).
  3. Чернівецька область — 5232 (+24).
  4. Рівненська область — 4852 (+70).
  5. Закарпатська область — 4166 (+54).
  6. Івано-Франківська область — 3242 (+64).
  7. Волинська область — 3147 (+30).
  8. Київська область — 3144 (+16).
  9. Харківська область — 2845 (+58).
  10. Одеська область — 2375 (+61).
  11. Тернопільська область — 2337 (+45).
  12. Вінницька область — 2221 (+27).
  13. Житомирська область — 1569 (+19).
  14. Дніпропетровська область — 1163 (+8).
  15. Хмельницька область — 930 (+8).
  16. Черкаська область — 783 (+12).
  17. Донецька область — 776 (+9).
  18. Кіровоградська область — 675 (+1).
  19. Запорізька область — 642 (+11).
  20. Чернігівська область — 628 (+4).
  21. Миколаївська область — 498 (+4).
  22. Сумська область — 348 (+2).
  23. Полтавська область — 343 (+6).
  24. Херсонська область — 206 (+1).
  25. Луганська область — 98 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 16 липня 2020 року до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 105 248 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 16 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 13 мільйонів 697 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 234 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 586 тисяч людей (+5,7 тисяч за добу). Одужали 8,155 мільйонів людей.

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Автор: Маруся Оффон

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