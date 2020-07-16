Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 липня

- 16 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 16 липня 2020 року — 56 455 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS, 16 липня (станом на 9:00) в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1445 (+18 летальних випадків підтверджено за добу) , 28 931 пацієнт одужав (+800 за добу).
За добу зафіксовано 848 нових випадків.
Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):
- Львівська область — 7622 осіб інфіковані за весь час (+197 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 6613 (+116).
- Чернівецька область — 5232 (+24).
- Рівненська область — 4852 (+70).
- Закарпатська область — 4166 (+54).
- Івано-Франківська область — 3242 (+64).
- Волинська область — 3147 (+30).
- Київська область — 3144 (+16).
- Харківська область — 2845 (+58).
- Одеська область — 2375 (+61).
- Тернопільська область — 2337 (+45).
- Вінницька область — 2221 (+27).
- Житомирська область — 1569 (+19).
- Дніпропетровська область — 1163 (+8).
- Хмельницька область — 930 (+8).
- Черкаська область — 783 (+12).
- Донецька область — 776 (+9).
- Кіровоградська область — 675 (+1).
- Запорізька область — 642 (+11).
- Чернігівська область — 628 (+4).
- Миколаївська область — 498 (+4).
- Сумська область — 348 (+2).
- Полтавська область — 343 (+6).
- Херсонська область — 206 (+1).
- Луганська область — 98 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 16 липня 2020 року до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 105 248 повідомлень про підозру на COVID-19.
Станом на ранок 16 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 13 мільйонів 697 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 234 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 586 тисяч людей (+5,7 тисяч за добу). Одужали 8,155 мільйонів людей.
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