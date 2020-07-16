Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 липня

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В Україні станом на ранок 16 липня 2020 року — 56 455 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS, 16 липня (станом на 9:00) в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1445 (+18 летальних випадків підтверджено за добу) , 28 931 пацієнт одужав (+800 за добу).

За добу зафіксовано 848 нових випадків.

Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):

Львівська область — 7622 осіб інфіковані за весь час (+197 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 6613 (+116). Чернівецька область — 5232 (+24). Рівненська область — 4852 (+70). Закарпатська область — 4166 (+54). Івано-Франківська область — 3242 (+64). Волинська область — 3147 (+30). Київська область — 3144 (+16). Харківська область — 2845 (+58). Одеська область — 2375 (+61). Тернопільська область — 2337 (+45). Вінницька область — 2221 (+27). Житомирська область — 1569 (+19). Дніпропетровська область — 1163 (+8). Хмельницька область — 930 (+8). Черкаська область — 783 (+12). Донецька область — 776 (+9). Кіровоградська область — 675 (+1). Запорізька область — 642 (+11). Чернігівська область — 628 (+4). Миколаївська область — 498 (+4). Сумська область — 348 (+2). Полтавська область — 343 (+6). Херсонська область — 206 (+1). Луганська область — 98 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 16 липня 2020 року до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 105 248 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 16 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 13 мільйонів 697 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 234 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 586 тисяч людей (+5,7 тисяч за добу). Одужали 8,155 мільйонів людей.

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