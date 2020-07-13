ЄС не відкриє кордони для українців з 14 липня - Кулеба

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не потрапить в оновлений список країн, з якими ЄС дозволить відкривати кордони з 14 липня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель.

Про це Кулеба розповів в інтерв’ю Сегодня.

За його словами, в ЄС орієнтуються на середній показник захворюваності на коронавірус в країнах-членах. Наразі він становить 16,3 людини на 100 тисяч населення. В Україні ж цей показник перевищує 60.

«На найближчий перегляд шансів немає. Тому що, як я вже згадав, наші цифри зараз, мʼяко кажучи, набагато гірші, ніж це потрібно. Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, а й про ті заходи, які ми застосовуємо в Україна для боротьби з коронавірусом»,

— підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, Європейський Союз наприкінці червня визначив 14 країн, для яких з 1 липня відкриє свої зовнішні кордони. України у списку немає. Але перелік переглядатимуть що два тижні.

Цього тижня Рада ЄС має переглянути список держав, жителям яких буде дозволено в’їзд без обмежень.

МЗС України розробило карту подорожей під час пандемії, щоб українці змогли планувати поїздки за кордон.

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