Угорщина вводить нові обмеження через Covid-19, в'їзд з України буде заборонений

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Через спалахи коронавірусу в сусідніх країнах Угорщина запроваджує жорсткіші обмеження на кордонах з 15 липня. Про це NNS передає з посиланням на DW.

Угорщина в неділю, 12 липня, оголосила про запровадження з середи, 15 липня, нових обмежень на своїх кордонах, викликаних спалахами коронавірусу в кількох країнах. Метою обмежень є недопущення носіїв вірусу всередину Угорщини, заявив керівник адміністрації прем'єр-міністра країни Гергей Гуляш.

Згідно з новими правилами, на кордонах будуть перевіряти стан здоров'я громадян Угорщини, котрі повертаються з країн, внесених до "жовтого" і "червоного" списку (де зберігається високий рівень захворюваності на COVID-19). І навіть якщо вони не є інфікованими, їм все одно доведеться відбути 14 днів на карантині. Самоізоляції можна уникнути, якщо громадянин може пред'явити два негативні тести на коронавірус, зроблені в останні п'ять днів.

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Такі правила стосуються й іноземців, які прибувають до Угорщини з країн "жовтого списку". Іноземцям з країн, внесених до "червоного списку", в'їзд до Угорщини буде заборонений. Це стосується й українців, адже Україну, а також Албанію, Чорногорію та деякі інші країни угорська влада внесла саме до "червоного списку".

До "жовтого списку" належать, серед інших країн, Сербія, Португалія, Румунія, Швеція та Великобританія. А от Хорватія, яка є популярним серед угорців туристичним напрямком, перебуває в "зеленому списку". Від обмежень звільнено транзитних мандрівників, працівників транспортної галузі та ділових людей, які їдуть у відрядження, хоча їхній стан здоров'я також будуть перевіряти.

Нагадаємо, що в травні Угорщина скасувала більшість карантинних обмежень та відкрила кордони з державами ЄС.

Станом на 12 липня в країні зафіксовано 4234 випадки COVID-19, від хвороби померли 595 осіб.

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