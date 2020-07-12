В аеропортах Києва та Львова з'являться лабораторії для ПЛР-тестування

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В аеропортах Києва та Львова планують встановити лабораторії для проведення ПЛР-тестування на місці, пише УНН з посиланням на сайт глави держави, передає NNS.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

Міністр повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляції.

“Для уникнення скупчень людей біля лабораторій урядовець провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку „Дій вдома“. Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України”,

— додали у президента.

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Наразі в’їзд українців до країн ЄС загалом залишається закритим для громадян України, а купівля квитка на рейс не дає дозволу на перетин кордону, повідомляє Громадське.

Право на в’їзд до країн-членів ЄС мають лише окремі категорії людей:

ті, хто подорожує з метою навчання;

громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;

моряки, що прямують на корабель;

медики й дослідники;

сезонні працівники та студенти;

висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічного погляду і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Як і раніше, дозвіл на в’їзд зберігається для членів родин громадян ЄС, тих, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ, а також дипломатів.

Перед плануванням поїздки в МЗС закликають українців уважно ознайомлюватися з умовами в’їзду до країн призначення — для цього на сайті міністерства є спеціальна інтерактивна мапа, яку можна проглянути ТУТ.

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