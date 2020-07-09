В Україні запускають електронні лікарняні

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В Україні у тестовому режимі запускають електронні лікарняні. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Як стало відомо NNS , міністерство охорони здоров'я запускає в тестовому режимі електронні лікарняні на базі Пенсійного фонду. Загалом у відомстві є два напрямки того, як розвивати електронні лікарняні. Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

Перша модель — так звана «спрощена система». У Пенсійному фонді розробhttps://nikopolnews.net/ukraina/40-obshchestvo/17104-saira-vstupnyky-2020-roku-mozhut-otrymaty-vidstrochku-vid-armiiskoho-pryzovuили спеціальний веб-інтерфейс на сайті фонду. Там лікар може за допомогою електронного цифрового підпису вносити дані про пацієнта. Далі ця інформація буде автоматично надаватися усім службам.

За цією системою МОЗ зможе запустити електронні лікарняні вже до кінця літа. Поки відомство до 10 липня збирає форми реєстрації від медзакладів, які хочуть тестувати цю систему.

Другу модель електронних лікарняних назвали «цільовою моделлю», яку впровадять в систему eHealth. Електронні лікарняні в цій системі мають запрацювати на початку 2021 року.

Нагадаємо, в Кабміні обіцяли запровадити електронні лікарняні з квітня 2020 року, але тоді їх запустити не вдалося. За словами міністра охорони здоров'я Максим Степанова, виникли технічні проблеми, зокрема, через поширення коронавірусного захворювання.

Раніше в уряді підрахували, що запуск електронних лікарняних дозволить державі зекономити до 4 мільярдів гривень на рік.

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