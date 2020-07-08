Вступники 2020 року можуть отримати відстрочку від армійського призову

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Абітурієнти 2020 року можуть отримати відстрочку від призову в армію. Це спільне рішенні Офісу президента, Міністерства освіти та Генерального штабу України, з посиланням на сайт МОН інформує NNS.

«У зв'язку з карантином, який було введено в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов до армії перенесено на травень-липень 2020 р. – розпорядження Уряду №179-р від 26.02.2020 року (зі змінами від 15.04.2020). Важливо, що пунктом 5 цього документа визначено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою»,

— повідомляють в МОН.

Щодо випускників коледжів та університетів, то Міністерством освіти і науки спільно з Офісом Президента та Генеральним штабом напрацьовані рішення, що дозволять їм, у разі бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти, отримати відстрочку від весняного призову.

Міністерство освіти і науки надало відповідні роз’яснення Приймальним комісіям закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо попередньої реєстрації вступників, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову.

Зазначається, що попередня реєстрація дозволить таким вступникам отримати документальне підтвердження про свої наміри і на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року.

«Досягнуті домовленості дозволять вступникам скористатись своїм конституційним правом на продовження навчання - пройти необхідні вступні випробування та подати заяви на вступ»,

— зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, 30 червня розпочали роботу консультативні лінії та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2020. Вони працюватимуть до 15 вересня включно.

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