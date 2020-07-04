Змішана форма навчання і по змінах: як діти будуть відвідувати школу з 1 вересня

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Міністерство освіти України розробляють кілька варіантів відвідування дітьми шкіл з 1 вересня. Вибір буде залежати від епідемічної ситуації в країні восени, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Про це повідомив в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За його словами, він поки не уявляє, як діти можуть піти в перший клас дистанційно.

Фото: Макс Требухов

При цьому він зазначив, що Міносвіти розробляють запасні варіанти на новий навчальний рік.

За його словами, можлива і змішана форма відвідування школи - частково оффлайн, частково онлайн, або проведення уроків по змінах.

«Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знов дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі. Ми розробляємо запасні варіанти. Можливо, буде змішана форма відвідування школи – частково офлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти по змінах ходити. Потрібно напрацювати матеріали не лише безпечності санітарних умов, а ще й умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію», — сказав Шкарлет в інтерв'ю LB.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в уряді планують почати класичний освітній процес з 1 вересня.