Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 липня

09 лип. 2020
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9 липня (станом на 9:00) в Україні 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних (+21 за добу), 23 784 пацієнти одужали (+665 за добу). За добу зафіксовано 810 нових випадків. Загалом проведено 760247 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область – 6681 (+119)
  • Київ – 5872 (+93)
  • Чернівецька область – 5074 (+23)
  • Рівненська область – 4380 (+76)
  • Закарпатська область – 3622 (+89)
  • Київська область – 2895 (+42)
  • Волинська область – 2875 (+50)
  • Івано-Франківська область – 2857 (+60)
  • Харківська область – 2521 (+55)
  • Тернопільська область – 2153 (+11)
  • Одеська область – 2052 (+68)
  • Вінницька область – 2021 (+19)
  • Житомирська область – 1500 (+16)
  • Дніпропетровська область – 1130 (+10)
  • Хмельницька область – 865 (+2)
  • Донецька область – 749 (+36)
  • Черкаська область – 707 (+12)
  • Кіровоградська область – 669 (+5)
  • Запорізька область – 605 (+6)
  • Чернігівська область – 585 (+7)
  • Миколаївська область – 465 (+2)
  • Сумська область – 328 (+5)
  • Полтавська область – 327 (+1)
  • Херсонська область – 201
  • Луганська область – 90 (+3)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 липня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 липня

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