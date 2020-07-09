Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 липня

- 09 лип. 2020
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9 липня (станом на 9:00) в Україні 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних (+21 за добу), 23 784 пацієнти одужали (+665 за добу). За добу зафіксовано 810 нових випадків. Загалом проведено 760247 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область – 6681 (+119)
- Київ – 5872 (+93)
- Чернівецька область – 5074 (+23)
- Рівненська область – 4380 (+76)
- Закарпатська область – 3622 (+89)
- Київська область – 2895 (+42)
- Волинська область – 2875 (+50)
- Івано-Франківська область – 2857 (+60)
- Харківська область – 2521 (+55)
- Тернопільська область – 2153 (+11)
- Одеська область – 2052 (+68)
- Вінницька область – 2021 (+19)
- Житомирська область – 1500 (+16)
- Дніпропетровська область – 1130 (+10)
- Хмельницька область – 865 (+2)
- Донецька область – 749 (+36)
- Черкаська область – 707 (+12)
- Кіровоградська область – 669 (+5)
- Запорізька область – 605 (+6)
- Чернігівська область – 585 (+7)
- Миколаївська область – 465 (+2)
- Сумська область – 328 (+5)
- Полтавська область – 327 (+1)
- Херсонська область – 201
- Луганська область – 90 (+3)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 липня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 липня