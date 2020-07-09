Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 липня

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9 липня (станом на 9:00) в Україні 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних (+21 за добу), 23 784 пацієнти одужали (+665 за добу). За добу зафіксовано 810 нових випадків. Загалом проведено 760247 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область – 6681 (+119)

Київ – 5872 (+93)

Чернівецька область – 5074 (+23)

Рівненська область – 4380 (+76)

Закарпатська область – 3622 (+89)

Київська область – 2895 (+42)

Волинська область – 2875 (+50)

Івано-Франківська область – 2857 (+60)

Харківська область – 2521 (+55)

Тернопільська область – 2153 (+11)

Одеська область – 2052 (+68)

Вінницька область – 2021 (+19)

Житомирська область – 1500 (+16)

Дніпропетровська область – 1130 (+10)

Хмельницька область – 865 (+2)

Донецька область – 749 (+36)

Черкаська область – 707 (+12)

Кіровоградська область – 669 (+5)

Запорізька область – 605 (+6)

Чернігівська область – 585 (+7)

Миколаївська область – 465 (+2)

Сумська область – 328 (+5)

Полтавська область – 327 (+1)

Херсонська область – 201

Луганська область – 90 (+3)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 липня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 липня