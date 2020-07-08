Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 липня

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8 липня (станом на 9:00) в Україні 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних (+23 за добу), 23 119 пацієнтів одужало (+926 за добу). За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 745 313 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і на Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 6562 особи інфіковані за весь час (+117 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 5779 (+114).

Чернівецька область — 5051 (+19).

Рівненська область — 4304 (+76).

Закарпатська область — 3533 (+75).

Київська область — 2853 (+44).

Волинська область — 2825 (+37).

Івано-Франківська область — 2797 (+53).

Харківська область — 2466 (+50).

Тернопільська область — 2142 (+34).

Вінницька область — 2002 (+23).

Одеська область — 1984 (+65).

Житомирська область — 1484 (+15).

Дніпропетровська область — 1120 (+4).

Хмельницька область — 863 (+21).

Донецька область — 713 (+27).

Черкаська область — 695 (+17).

Кіровоградська область — 664 (+1).

Запорізька область — 599 (+1).

Чернігівська область — 578 (+2).

Миколаївська область — 463 (+2).

Полтавська область — 326 (+1).

Сумська область — 323 (+2).

Херсонська область — 201 (+5).

Луганська область — 87 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 липня 2020 року до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 липня

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