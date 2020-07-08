Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 липня

08 лип. 2020
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8 липня (станом на 9:00) в Україні 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних (+23 за добу), 23 119 пацієнтів одужало (+926 за добу). За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 745 313 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і на Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 6562 особи інфіковані за весь час (+117 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 5779 (+114).
  • Чернівецька область — 5051 (+19).
  • Рівненська область — 4304 (+76).
  • Закарпатська область — 3533 (+75).
  • Київська область — 2853 (+44).
  • Волинська область — 2825 (+37).
  • Івано-Франківська область — 2797 (+53).
  • Харківська область — 2466 (+50).
  • Тернопільська область — 2142 (+34).
  • Вінницька область — 2002 (+23).
  • Одеська область — 1984 (+65).
  • Житомирська область — 1484 (+15).
  • Дніпропетровська область — 1120 (+4).
  • Хмельницька область — 863 (+21).
  • Донецька область — 713 (+27).
  • Черкаська область — 695 (+17).
  • Кіровоградська область — 664 (+1).
  • Запорізька область — 599 (+1).
  • Чернігівська область — 578 (+2).
  • Миколаївська область — 463 (+2).
  • Полтавська область — 326 (+1).
  • Сумська область — 323 (+2).
  • Херсонська область — 201 (+5).
  • Луганська область — 87 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 липня 2020 року до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 липня

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