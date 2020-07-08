Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 липня

- 08 лип. 2020
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8 липня (станом на 9:00) в Україні 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних (+23 за добу), 23 119 пацієнтів одужало (+926 за добу). За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 745 313 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і на Телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 6562 особи інфіковані за весь час (+117 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 5779 (+114).
- Чернівецька область — 5051 (+19).
- Рівненська область — 4304 (+76).
- Закарпатська область — 3533 (+75).
- Київська область — 2853 (+44).
- Волинська область — 2825 (+37).
- Івано-Франківська область — 2797 (+53).
- Харківська область — 2466 (+50).
- Тернопільська область — 2142 (+34).
- Вінницька область — 2002 (+23).
- Одеська область — 1984 (+65).
- Житомирська область — 1484 (+15).
- Дніпропетровська область — 1120 (+4).
- Хмельницька область — 863 (+21).
- Донецька область — 713 (+27).
- Черкаська область — 695 (+17).
- Кіровоградська область — 664 (+1).
- Запорізька область — 599 (+1).
- Чернігівська область — 578 (+2).
- Миколаївська область — 463 (+2).
- Полтавська область — 326 (+1).
- Сумська область — 323 (+2).
- Херсонська область — 201 (+5).
- Луганська область — 87 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 липня 2020 року до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на COVID-19.
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