Олена Зеленська поборола коронавірус

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Дружина президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська подолала коронавірусну інфекцію COVID-19 і в п'ятницю виписалася з лікарні. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

«Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні», — йдеться в повідомленні ОП.

Зазначається, що Зеленська почуває себе добре, але продовжить лікування вдома.

«Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома», — доповнили в ОП.

Як повідомлялося, 12 червня ПЛР-обстеження виявило у першої леді коронавірус.

16 червня її госпіталізували в одну зі столичних лікарень з двосторонньою полісегментарною пневмонією середнього ступеня тяжкості.

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