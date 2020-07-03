Рада дозволила дітям з ОРДЛО та Криму вступати до вишів без ЗНО

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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3734 Володимира Зеленського щодо вступу до українських вишів абітурієнтів з окупованого Донбасу та анексованого Криму Про це NNS повідомляє з посиланням на пряму трансляцію позачергового засідання парламенту 3 липня.

Як стало відомо NNS , законопроект викликав бурхливі суперечки в залі парламенту. Більшість фракцій погодилися з тим, щоб прийняти документ в цілому сьогодні, мотивуючи це дефіцитом часу у випускників. Адже вступна кампанія от-от почнеться, і затягування з розглядом могло б призвести до того, що діти не встигнуть подати документи.

На тому, щоб розглядати законопроєкт лише в першому читанні, а пізніше внести до нього правки, і потім вже прийняти в цілому, наполягала фракція – Європейська Солідарність. Представники ЄС зазначили, що підтримують намір допомогти дітям окупованих і анексованих територій вступати до українських вишів, проте вважають, що потрібно допрацювати документ – зокрема створити рівні умови для дітей АТОВців, надавши пільги і цій категорії абітурієнтів.

Щодо терміновості, — то ви ж цілий тиждень займалися законом про гральний бізнес, а справді важливе, в тому числі і долю дітей, відклали на останній момент,



- нагадала Ірина Геращенко.

Втім, позиція ЄС підтримки не знайшла. За законопроєкт в цілому проголосували 310 народних депутатів. Фракція Європейської Солідарності стала єдиною, яка не дала голосів.

Проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" стосується розширення можливостей для вступу та підготовки до вступу до закладів вищої освіти вступників з тимчасово окупованої території та територія населених пунктів на лінії зіткнення.

Законопроєктом запроваджено можливість вступу за вступними іспитами в межах установлених квот для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення, до усіх закладів вищої освіти.

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