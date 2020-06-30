В Україні планують знизити поріг ЗНО

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні через епідеміологічну ситуацію планують знизити поріг здачі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Але рішення про порозі буде прийнято до того, як учасники отримають результати. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Як стало відомо NNS , про відповідні наміри в коментарі РБК-Україна повідомила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Також вона запевнила, що кількість вступників в цьому році не може бути менше. Тільки якщо вони самі не захочуть вступати.

За її словами, в 2020-му році поріг для здачі ЗНО вже було зменшено для пробного тестування. Так, в минулому році поріг становив 21 бал, а в цьому році на пробному - 19.

"Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж у минулому році - нижче 21",

- сказала Тетяна Вакуленко.

Наприклад, в минулому році поріг був 21 з української мови, а на пробному цього року поріг був вже 19.

"Якщо в минулому році учасник, який набрав 19 не міг подавати документи на вступ, то в цьому році зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме із-за карантину. Адже було складно вчитися. Ми це усвідомлюємо",

- заявила Вакуленко.

Раніше ми повідомляли: У МОЗ прийняли рішення щодо відкриття дитячих таборів