У МОЗ прийняли рішення щодо відкриття дитячих таборів

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Дитячі оздоровчі табори в Україні заборонено відкривати до 31 липня, адже через велике скупчення дітей може виникнути спалах COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, які посилаються на міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву Степанов зробив на брифінгу 27 червня.

“Ви можете просто знати, що таке дитячий оздоровчий табір, це велика кількість наших дітей, які їдуть відпочивати, які приїжджають з різних регіонів, які потім знаходяться всі разом певний період часу. Друге – під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи COVID-19. І саме тому з таких причин, тому що це масова кількість дітей, які знаходяться разом, було прийнято рішення щодо заборони відкриття таборів відпочинку дитячих до 31 липня 2020 року”,

- сказав Степанов.

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