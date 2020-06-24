Як проходитиме ЗНО в Україні – докладний план МОЗ

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ЗНО 2020 в Україні стартує 25 червня. У зв’язку з цим в МОЗ був розроблений детальний план, за яким відбуватиметься процедура складання зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє NNS з посиланням на Факти, які, в свою чергу, посилаються на головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

За словами Ляшка, для кожного учня буде призначено час, коли він має прийти до школи, де проходитиме ЗНО 2020. Перед входом в будівлю дітей питатимуть про стан здоров’я і проводити температурний скринінг. Учням видадуть захисні маски. Також їм покажуть приміщення, в якому пройде ЗНО. Учні повинні будуть пройти до своїх місць по стрілках.

В аудиторії повинно знаходиться не більше 15 осіб, а дистанція між столами повинна бути не менше 1,5 метра.

У школі розставлять антисептики для рук. Також в примщенні будуть санітарні кімнати з милом, проточною водою і паперовими рушниками.

Нагадаємо, у 2020 році ЗНО складатимуть тільки бажаючі здобути вищу освіту.

Тим, хто вирішить не здавати тестування виставлять ті оцінки в атестати, які вони отримали протягом навчального року. Для цього необхідно до 25 червня написати заяву, яку розгляне педагогічна рада.

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