Контроль за дотриманням карантину посилено: у МВС повідомили деталі

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В Україні з сьогоднішнього дня посилено контроль за дотриманням карантину. Як поліція контролює порушників — розповів радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, передає УНІАН, інформує NNS.

Його коментар прозвучав у ефірі каналу "Україна 24".

"За порушення штрафуємо більше звичайних громадян, але і організацій штрафується теж багато. Через погіршення ситуації із захворюваністю з сьогоднішнього дня почався більш жорсткий контроль за дотриманням заходів, пов'язаних з карантином", - сказав він.

Мартиненко розповів, що у разі виявлення порушень карантинних заходів відповідальність за це несе торговельна мережа, яка не забезпечує дотримання правил.

"У нас карантинними заходами передбачено, що маска повинна закривати ніс і рот, і якщо хтось носить її по-іншому, це порушення, за яке можуть скласти протокол. Ситуація працює більше на попередження порушень, але на цьому тижні ми почали жорстко контролювати дотримання обмежень", - сказав він.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в окремих регіонах можливе повернення жорсткого карантину. Рішення про посилення певних обмежень буде приймати місцева влада.

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