Зміна методики: як тепер визначатимуть, в яких регіонах посилити карантин

- 22 черв. 2020
- Перегляди: 623
Завантажте мобільний додаток сайту
Відтепер в Україні інакше визначатимуть, в яких регіонах потрібно посилити карантин. Про це йдеться у постанові Кабміну від 17 червня, інформує 24tv.ua, передає NNS.
Як прийматимуть рішення щодо карантину
Посилювати або послаблювати карантин на місцях буде місцева влада на підставі рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
Його ж ухвалюватимуть за поданням головного державного санітарного лікаря регіону. Найважливішим критерієм буде епідеміологічна ситуація в регіоні.
Карантин тепер посилюватимуть у регіонах, в яких:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%.
Раніше ми писали: У світі зафіксовано рекордну кількість нових випадків COVID-19 за добу - ВООЗ
Місцева влада тепер зможе посилити або послабити карантин, зокрема
- проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
- діяльності установ, що надають послуги з розміщення;
- роботи метро;
- перевезення пасажирів в усіх видах сполучень;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- роботи культурних установ, фітнес-центрів та спортзалів.
Що рекомендує уряд
На період дії карантину розпочинати робочий день о 10:00 або пізніше компаніям:
- гуртової та роздрібної торгівлі;
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
- поштову та кур’єрську діяльність;
- тимчасове розміщування та організацію харчування;
- страхову діяльність, освіту;
- надання соціальної допомоги;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Ввести гнучкий режим роботи
- органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування;
- підприємствам, установам, організаціям (незалежно від форми власності).
Це потрібно для того, аби обмежити скупчення громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу та з роботи.
Нагадаємо, раніше адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня.
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!