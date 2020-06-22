Зміна методики: як тепер визначатимуть, в яких регіонах посилити карантин

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Відтепер в Україні інакше визначатимуть, в яких регіонах потрібно посилити карантин. Про це йдеться у постанові Кабміну від 17 червня, інформує 24tv.ua, передає NNS.

Як прийматимуть рішення щодо карантину

Посилювати або послаблювати карантин на місцях буде місцева влада на підставі рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Його ж ухвалюватимуть за поданням головного державного санітарного лікаря регіону. Найважливішим критерієм буде епідеміологічна ситуація в регіоні.

Карантин тепер посилюватимуть у регіонах, в яких:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%.

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Місцева влада тепер зможе посилити або послабити карантин, зокрема

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності установ, що надають послуги з розміщення;

роботи метро;

перевезення пасажирів в усіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних установ, фітнес-центрів та спортзалів.

Що рекомендує уряд

На період дії карантину розпочинати робочий день о 10:00 або пізніше компаніям:

гуртової та роздрібної торгівлі;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

поштову та кур’єрську діяльність;

тимчасове розміщування та організацію харчування;

страхову діяльність, освіту;

надання соціальної допомоги;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Ввести гнучкий режим роботи

органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування;

підприємствам, установам, організаціям (незалежно від форми власності).

Це потрібно для того, аби обмежити скупчення громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу та з роботи.

Нагадаємо, раніше адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня.

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