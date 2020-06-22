У світі зафіксовано рекордну кількість нових випадків COVID-19 за добу - ВООЗ

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, більшість нових випадків виявили у країнах Північної і Південної Америки, передає УНН із посиланням на BBC, інформує NNS.

Так, ВООЗ заявила, що за останні 24 години було зареєстровано більше 183 тисяч нових випадків. Велика частина - понад 50 тисяч - у Бразилії, за якою слідують США і Індія.

Кількість підтверджених випадків частково є відображенням збільшення кількості тестувань у всьому світі.

Згідно з даними Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), за станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 467 671 особа. У свою чергу, одужали 4 418 922 особи.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 червня в Україні підтверджено 37 241 випадкок COVID-19, з них 16 642 одужали, 1012 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 681 випадок.

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