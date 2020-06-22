Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 червня

- 22 черв. 2020
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22 червня (станом на 9:00) в Україні 37 241 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1012 летальні, 16 642 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 681 новий випадок. Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1660 випадків;
- Волинська область — 1852 випадки;
- Дніпропетровська область — 1042 випадки;
- Донецька область — 362 випадки;
- Житомирська область — 1270 випадків;
- Закарпатська область — 2188 випадків;
- Запорізька область — 555 випадків;
- Івано-Франківська область — 2056 випадків;
- Кіровоградська область — 627 випадків;
- м. Київ — 4368 випадків;
- Київська область — 2236 випадків;
- Львівська область — 3980 випадків;
- Луганська область — 72 випадки;
- Миколаївська область — 366 випадків;
- Одеська область — 1304 випадки;
- Полтавська область — 293 випадки;
- Рівненська область — 2963 випадки;
- Сумська область — 258 випадків;
- Тернопільська область — 1728 випадків;
- Харківська область — 1811 випадків;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 622 випадки;
- Чернівецька область — 4357 випадків;
- Черкаська область — 603 випадки;
- Чернігівська область — 480 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 червня 2020 року до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 червня
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