Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 червня

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21 червня (станом на 9:00) в Україні 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1002 летальних (+8 за добу), 16 509 пацієнтів одужало (+103 за добу). За добу зафіксовано 735 нових випадків. Про це NNS повідомляє, посилаючись на МОЗ України.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Київ — 4325 (+73 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Чернівецька область — 4324 (+56).

Львівська область — 3780 (+101).

Рівненська область — 2872 (+96).

Київська область — 2208 (+34).

Закарпатська область — 2149 (+80).

Івано-Франківська область — 2015 (+34).

Харківська область — 1805 (+26).

Волинська область — 1782 (+39).

Тернопільська область — 1688 (+45).

Вінницька область — 1647 (+20).

Одеська область — 1266 (+34).

Житомирська область — 1257 (+28).

Дніпропетровська область — 1042 (+6).

Хмельницька область — 622 (+10).

Кіровоградська область — 620 (+8).

Черкаська область — 603 (+11).

Запорізька область — 554 (+3).

Чернігівська область — 475 (+8).

Донецька область — 362 (+7).

Миколаївська область — 358 (+9).

Полтавська область — 291 (+1).

Сумська область — 257 (+5).

Херсонська область — 186 (+1).

Луганська область — 72 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 червня