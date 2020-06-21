Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 червня

- 21 черв. 2020
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21 червня (станом на 9:00) в Україні 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1002 летальних (+8 за добу), 16 509 пацієнтів одужало (+103 за добу). За добу зафіксовано 735 нових випадків. Про це NNS повідомляє, посилаючись на МОЗ України.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Київ — 4325 (+73 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Чернівецька область — 4324 (+56).
- Львівська область — 3780 (+101).
- Рівненська область — 2872 (+96).
- Київська область — 2208 (+34).
- Закарпатська область — 2149 (+80).
- Івано-Франківська область — 2015 (+34).
- Харківська область — 1805 (+26).
- Волинська область — 1782 (+39).
- Тернопільська область — 1688 (+45).
- Вінницька область — 1647 (+20).
- Одеська область — 1266 (+34).
- Житомирська область — 1257 (+28).
- Дніпропетровська область — 1042 (+6).
- Хмельницька область — 622 (+10).
- Кіровоградська область — 620 (+8).
- Черкаська область — 603 (+11).
- Запорізька область — 554 (+3).
- Чернігівська область — 475 (+8).
- Донецька область — 362 (+7).
- Миколаївська область — 358 (+9).
- Полтавська область — 291 (+1).
- Сумська область — 257 (+5).
- Херсонська область — 186 (+1).
- Луганська область — 72 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 червня
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