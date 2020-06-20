Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 червня

- 20 черв. 2020
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20 червня (станом на 9:00) в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 841 новий випадок. Загалом проведено 553 737 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1627 випадків;
- Волинська область — 1743 випадки;
- Дніпропетровська область — 1036 випадків;
- Донецька область — 355 випадків;
- Житомирська область — 1229 випадків;
- Закарпатська область — 2069 випадків;
- Запорізька область — 551 випадок;
- Івано-Франківська область — 1981 випадок;
- Кіровоградська область — 612 випадків;
- м. Київ — 4252 випадки;
- Київська область — 2174 випадки;
- Львівська область — 3679 випадків;
- Луганська область — 72 випадки;
- Миколаївська область — 349 випадків;
- Одеська область — 1232 випадки;
- Полтавська область — 290 випадків;
- Рівненська область — 2776 випадків;
- Сумська область — 252 випадки;
- Тернопільська область — 1643 випадки;
- Харківська область — 1779 випадків;
- Херсонська область — 185 випадків;
- Хмельницька область — 612 випадків;
- Чернівецька область — 4268 випадків;
- Черкаська область — 592 випадки;
- Чернігівська область — 467 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 червня 2020 року до Центру надійшло 1248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 78 194 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Більше 900 хворих за добу. Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 19 червня
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