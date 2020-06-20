Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 червня

20 черв. 2020
Перегляди: 604

Завантажте мобільний додаток сайту

20 червня (станом на 9:00) в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 841 новий випадок. Загалом проведено 553 737 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1627 випадків;
  • Волинська область — 1743 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1036 випадків;
  • Донецька область — 355 випадків;
  • Житомирська область — 1229 випадків;
  • Закарпатська область — 2069 випадків;
  • Запорізька область — 551 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1981 випадок;
  • Кіровоградська область — 612 випадків;
  • м. Київ — 4252 випадки;
  • Київська область — 2174 випадки;
  • Львівська область — 3679 випадків;
  • Луганська область — 72 випадки;
  • Миколаївська область — 349 випадків;
  • Одеська область — 1232 випадки;
  • Полтавська область — 290 випадків;
  • Рівненська область — 2776 випадків;
  • Сумська область — 252 випадки;
  • Тернопільська область — 1643 випадки;
  • Харківська область — 1779 випадків;
  • Херсонська область — 185 випадків;
  • Хмельницька область — 612 випадків;
  • Чернівецька область — 4268 випадків;
  • Черкаська область — 592 випадки;
  • Чернігівська область — 467 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 червня 2020 року до Центру надійшло 1248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 78 194 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Більше 900 хворих за добу. Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 19 червня

NNS - Національна служба новин

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!