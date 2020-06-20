Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 червня

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20 червня (станом на 9:00) в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 841 новий випадок. Загалом проведено 553 737 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1627 випадків;

Волинська область — 1743 випадки;

Дніпропетровська область — 1036 випадків;

Донецька область — 355 випадків;

Житомирська область — 1229 випадків;

Закарпатська область — 2069 випадків;

Запорізька область — 551 випадок;

Івано-Франківська область — 1981 випадок;

Кіровоградська область — 612 випадків;

м. Київ — 4252 випадки;

Київська область — 2174 випадки;

Львівська область — 3679 випадків;

Луганська область — 72 випадки;

Миколаївська область — 349 випадків;

Одеська область — 1232 випадки;

Полтавська область — 290 випадків;

Рівненська область — 2776 випадків;

Сумська область — 252 випадки;

Тернопільська область — 1643 випадки;

Харківська область — 1779 випадків;

Херсонська область — 185 випадків;

Хмельницька область — 612 випадків;

Чернівецька область — 4268 випадків;

Черкаська область — 592 випадки;

Чернігівська область — 467 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 червня 2020 року до Центру надійшло 1248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 78 194 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Більше 900 хворих за добу. Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 19 червня