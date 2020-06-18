Гроші за пробне ЗНО повернуть через ПриватБанк

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Гроші за пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке перенесли в інтернет через коронавірус, будуть повернуті всім людям які за нього заплатили, пише zpost.me, передає NNS.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, 17 червня.

"Сьогодні ми приймаємо постанову, якою ми повертаємо гроші за пробне ЗНО", - сказав глава уряду.

Після затвердження відповідної постанови в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що кошти будуть виплачуватися в найближчому часі через ПриватБанк.

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Тим, у кого є карткові рахунки в цьому банку, кошти будуть зараховані автоматично, а решта учасників пробного ЗНО отримають повідомлення, після якого вони повинні будуть звернутися в банк.

Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, МОН передасть банку інформацію від регіональних центрів оцінювання якості освіти щодо всіх учасників, які зареєструвалися з 3 по 24 січня 2020 року для проходження пробного ЗНО-2020 та сплатили кошти за участь у ньому. Передбачається, що повернення коштів розпочнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року.

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