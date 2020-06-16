МОЗ ухвалить рішення щодо проведення ЗНО до 20 червня

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На сьогодні показники захворюваності дозволяють проводити в Україні Зовнішнє незалежне оцінювання, але остаточне рішення Міністерство охорони здоров’я має ухвалити 19-20 червня, інформує Громадське, передає NNS.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на пресбрифінгу 16 червня.

Він наголосив, що у МОЗ визначили два чітких критерії, які будуть застосовуватись на національному рівні, щоб оцінити, чи можливе ЗНО цього року.

«Вони всі пов'язані з різким зростанням захворюваності. І ми будемо визначатись 19-20 червня, будемо дивитись на ці критерії», — сказав він.

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«Згідно з постановою Кабінету міністрів та того, що відбувається, ЗНО повинно пройти починаючи з 25 червня. МОЗ чітко визначило критерії щодо проходження ЗНО, за яких умов з погляду безпеки має проходити оцінювання. Це і вимірювання температури, і допуск виключно людей, які здають ЗНО, вони повинні бути в масці, розміщення учнів лише з дотриманням соціальної дистанції, обов’язково мають бути визначені маршрути доставки — яким чином доїжджають люди до пунктів оцінювання. Не допускаються інші люди, окрім учасників процесу», — зазначив Степанов.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО має відбутися з 25 червня по 17 липня. З детальними датами ЗНО можна ознайомитись ТУТ.