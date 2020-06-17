Новий антирекорд: кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 червня

17 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, на 17 червня (станом на 9:00) в Україні 33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 943 летальні (+31 підтверджена смерть за добу — найбільша кількість за весь час), 14 943 пацієнти одужали (+415). За добу зафіксовано 758 нових випадків – це антирекорд за весь час. Загалом проведено 517 995 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 4082 інфікованих (+69 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 4026 (+41).
  • Львівська область — 3227 (+155).
  • Рівненська область — 2499 (+26).
  • Київська область — 2078 (+29).
  • Івано-Франківська область — 1849 (+40).
  • Закарпатська область — 1808 (+82).
  • Харківська область — 1652 (+57).
  • Волинська область — 1554 (+55).
  • Тернопільська область — 1510 (+27).
  • Вінницька область — 1500 (+45).
  • Одеська область — 1158 (+25).
  • Житомирська область — 1147 (+46).
  • Дніпропетровська область — 1012 (+8).
  • Кіровоградська область — 592 (+2).
  • Хмельницька область — 577 (+17).
  • Черкаська область — 564 (+2).
  • Запорізька область — 538 (+7).
  • Чернігівська область — 440 (+13).
  • Донецька область — 338 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  • Миколаївська область — 323 (+2).
  • Полтавська область — 281 (+2).
  • Сумська область — 230 (+2).
  • Херсонська область — 183 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  • Луганська область — 66 (+6).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74653 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Автор: Администратор

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