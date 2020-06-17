Новий антирекорд: кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 червня

- 17 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, на 17 червня (станом на 9:00) в Україні 33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 943 летальні (+31 підтверджена смерть за добу — найбільша кількість за весь час), 14 943 пацієнти одужали (+415). За добу зафіксовано 758 нових випадків – це антирекорд за весь час. Загалом проведено 517 995 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 4082 інфікованих (+69 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 4026 (+41).
- Львівська область — 3227 (+155).
- Рівненська область — 2499 (+26).
- Київська область — 2078 (+29).
- Івано-Франківська область — 1849 (+40).
- Закарпатська область — 1808 (+82).
- Харківська область — 1652 (+57).
- Волинська область — 1554 (+55).
- Тернопільська область — 1510 (+27).
- Вінницька область — 1500 (+45).
- Одеська область — 1158 (+25).
- Житомирська область — 1147 (+46).
- Дніпропетровська область — 1012 (+8).
- Кіровоградська область — 592 (+2).
- Хмельницька область — 577 (+17).
- Черкаська область — 564 (+2).
- Запорізька область — 538 (+7).
- Чернігівська область — 440 (+13).
- Донецька область — 338 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Миколаївська область — 323 (+2).
- Полтавська область — 281 (+2).
- Сумська область — 230 (+2).
- Херсонська область — 183 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 66 (+6).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74653 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 червня
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