Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 червня

- 16 черв. 2020
- Перегляди: 238
Завантажте мобільний додаток сайту
За даними ЦГЗ, на 16 червня (станом на 9:00) в Україні 32 476 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 912 летальних, 14 528 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 666 нових випадків. Загалом проведено 507 251 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1455 випадків;
- Волинська область — 1499 випадків;
- Дніпропетровська область — 1004 випадки;
- Донецька область — 338 випадків;
- Житомирська область — 1101 випадок;
- Закарпатська область — 1726 випадків;
- Запорізька область — 531 випадок;
- Івано-Франківська область — 1809 випадків;
- Кіровоградська область — 590 випадків;
- м. Київ — 3985 випадків;
- Київська область — 2049 випадків;
- Львівська область — 3072 випадки;
- Луганська область — 60 випадків;
- Миколаївська область — 321 випадок;
- Одеська область — 1133 випадки;
- Полтавська область — 279 випадків;
- Рівненська область — 2473 випадки;
- Сумська область — 228 випадків;
- Тернопільська область — 1483 випадки;
- Харківська область — 1595 випадків;
- Херсонська область — 183 випадки;
- Хмельницька область — 560 випадків;
- Чернівецька область — 4013 випадків;
- Черкаська область — 562 випадки;
- Чернігівська область — 427 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 червня 2020 року до Центру надійшло 1388 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 73 517 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 червня
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!