Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 червня

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За даними ЦГЗ, на 16 червня (станом на 9:00) в Україні 32 476 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 912 летальних, 14 528 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 666 нових випадків. Загалом проведено 507 251 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1455 випадків;

Волинська область — 1499 випадків;

Дніпропетровська область — 1004 випадки;

Донецька область — 338 випадків;

Житомирська область — 1101 випадок;

Закарпатська область — 1726 випадків;

Запорізька область — 531 випадок;

Івано-Франківська область — 1809 випадків;

Кіровоградська область — 590 випадків;

м. Київ — 3985 випадків;

Київська область — 2049 випадків;

Львівська область — 3072 випадки;

Луганська область — 60 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1133 випадки;

Полтавська область — 279 випадків;

Рівненська область — 2473 випадки;

Сумська область — 228 випадків;

Тернопільська область — 1483 випадки;

Харківська область — 1595 випадків;

Херсонська область — 183 випадки;

Хмельницька область — 560 випадків;

Чернівецька область — 4013 випадків;

Черкаська область — 562 випадки;

Чернігівська область — 427 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 червня 2020 року до Центру надійшло 1388 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 73 517 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 червня