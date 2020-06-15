Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 червня

15 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, на 15 червня (станом на 9:00) в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальних (+12 за добу), 14 253 (+171) пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 656 нових випадків. Про це NNS повідомляє, посилаючись на дані офіційної сторінки МОЗ у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 3959 інфікованих (+43 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 3957 (+53).
  • Львівська область — 2933 (+136).
  • Рівненська область — 2369 (+28).
  • Київська область — 2024 (+29).
  • Івано-Франківська область — 1766 (+38).
  • Закарпатська область — 1680 (+48).
  • Харківська область — 1542 (+21).
  • Тернопільська область — 1467 (+40).
  • Волинська область — 1438 (+40).
  • Вінницька область — 1423 (+30).
  • Одеська область — 1117 (+18).
  • Житомирська область — 1087 (+42).
  • Дніпропетровська область — 998 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  • Кіровоградська область — 586 (+4).
  • Хмельницька область — 559 (+3).
  • Черкаська область — 552 (+9).
  • Запорізька область — 529 (+2).
  • Чернігівська область — 424 (+14).
  • Донецька область — 334 (+42).
  • Миколаївська область — 321 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  • Полтавська область — 278 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  • Сумська область — 227 (+12).
  • Херсонська область — 183 (+3).
  • Луганська область — 57 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 червня

Автор: Администратор

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