Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 червня

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За даними ЦГЗ, на 15 червня (станом на 9:00) в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальних (+12 за добу), 14 253 (+171) пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 656 нових випадків. Про це NNS повідомляє, посилаючись на дані офіційної сторінки МОЗ у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3959 інфікованих (+43 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 3957 (+53).

Львівська область — 2933 (+136).

Рівненська область — 2369 (+28).

Київська область — 2024 (+29).

Івано-Франківська область — 1766 (+38).

Закарпатська область — 1680 (+48).

Харківська область — 1542 (+21).

Тернопільська область — 1467 (+40).

Волинська область — 1438 (+40).

Вінницька область — 1423 (+30).

Одеська область — 1117 (+18).

Житомирська область — 1087 (+42).

Дніпропетровська область — 998 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Кіровоградська область — 586 (+4).

Хмельницька область — 559 (+3).

Черкаська область — 552 (+9).

Запорізька область — 529 (+2).

Чернігівська область — 424 (+14).

Донецька область — 334 (+42).

Миколаївська область — 321 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Полтавська область — 278 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Сумська область — 227 (+12).

Херсонська область — 183 (+3).

Луганська область — 57 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 червня