Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 червня

- 15 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, на 15 червня (станом на 9:00) в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальних (+12 за добу), 14 253 (+171) пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 656 нових випадків. Про це NNS повідомляє, посилаючись на дані офіційної сторінки МОЗ у Фейсбуці.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 3959 інфікованих (+43 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 3957 (+53).
- Львівська область — 2933 (+136).
- Рівненська область — 2369 (+28).
- Київська область — 2024 (+29).
- Івано-Франківська область — 1766 (+38).
- Закарпатська область — 1680 (+48).
- Харківська область — 1542 (+21).
- Тернопільська область — 1467 (+40).
- Волинська область — 1438 (+40).
- Вінницька область — 1423 (+30).
- Одеська область — 1117 (+18).
- Житомирська область — 1087 (+42).
- Дніпропетровська область — 998 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Кіровоградська область — 586 (+4).
- Хмельницька область — 559 (+3).
- Черкаська область — 552 (+9).
- Запорізька область — 529 (+2).
- Чернігівська область — 424 (+14).
- Донецька область — 334 (+42).
- Миколаївська область — 321 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Полтавська область — 278 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Сумська область — 227 (+12).
- Херсонська область — 183 (+3).
- Луганська область — 57 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 червня
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