Уряд планує посилити покарання за відсутність маски у транспорті й приміщеннях

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В уряді готові скасувати маски на вулицях, але хочуть посилити адміністративну відповідальність за їх відсутність на громадянах у громадських місцях і транспорті під час карантину, передає Українська правда, інформує NNS.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Урядовий портал.

Керівник Кабміну зазначив, що голови обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоб у своїх регіонах не допускати різке зростання кількості хворих на COVID-19.

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Він закликав керівників областей тримати епідемію під контролем і пояснювати суспільству, що пом’якшення карантину не є його скасуванням.

«Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті», — сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що надзвичайно важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання необхідних протиепідемічних заходів.