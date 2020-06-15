Карантинні обмеження в регіонах: Кабмин готує нові зміни

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Український уряд готує чергові зміни щодо карантинних обмежень. Для регіонів готують документ з умовами для посилення карантину, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає пресслужба президента.

За словами Степанова, до постанови, яка регламентує дотримання карантинних заходів, будуть вноситися зміни.

"Вони будуть визначати, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими. Це потрібно у разі погіршення епідемічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 червня в Україні підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.